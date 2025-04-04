Bu Tasarım Çok Konuşulur! Oppo Reno 14 Pro Sızdırıldı

Oppo, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Reno 13 Pro modelini tanıttı. Çin'de piyasaya sürülen cihaz, büyük ilgiyle karşılandı. Şimdi ise gözler, Reno 14 Pro'da. Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen beklenen Reno 14 Pro ile ilgili yeni detaylar geldi.

Oppo Reno 14 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Kısa süre önce sızdırılan görüntüler ve teknik bilgiler, bu cihazın önceki model Reno 13 Pro’dan farklı olarak birçok değişiklikle geleceğini gözler önüne seriyor. Öncelikle kamera düzeni dikkat çekiyor.

Reno 13 Pro'da kameralar ayrı ayrı konumlandırılmıştı ancak Reno 14 Pro’da işler değişiyor. Aktarılanlara göre yeni modelde ana kamera ile ultra geniş açılı kamera yan yana yerleştirilecek. Periskop telefoto kamera ise flaşın hemen üstünde bulunacak. Kameraların özellikleri şu şekilde olacak:

OIS destekli 50 MP ana kamera

50 MP periskop telefoto kamera (3.5x optik yakınlaştırma)

8 MP ultra geniş açılı kamera

Cam arka yüzey ve metal çerçeve ile gelmesi beklenen Oppo Reno 14 Pro, düz bir OLED ekrana yer verecek. Bu ekranın 120 Hz yenileme hızı ile desteklenmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Reno 14 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.