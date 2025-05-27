Oppo Reno 14 Serisinin Gizli Versiyonu Ortaya Çıktı

Daha sonralarda piyasaya çıkacağı düşünülen Oppo Reno 14 serisinin çıkış tarihi nihayet belli oldu. Ayrıca yeni görüntüler ve telefonların sahip olacağı modern özelliklere dair bilgiler de sosyal platformlara sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellerde White Pearl adlı beyaz bir sürüm dikkat çekti. Bu sadece normal bir beyaz kaplama değil; telefonun sırt kısmında üç boyutlu bir desen yer alıyor ve telefonun metal bir çerçeveyle kaplı olduğu görülüyor.

Reno 14 serisi Mayıs'ın ilk günlerinde Çin'de tanıtılmıştı. Hindistan'da çıkacağı zaman dilimi de netlik kazandı. Oppo Reno 14 serisi Temmuz ayında Hindistan pazarına giriş yapacak.

Oppo Reno 14 Serisi Özellikleri

Bu seri Reno 14 ve Reno 14 Pro olarak ikiye ayrılıyor. İki seri de Google ortaklığı kapsamında Gemini yapay zeka entegrasyonuna sahip olacak. Serinin teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Standart:

6.7 inçlik 1.5K çözünürlüklü OLED ekran

MediaTek Dimensity 8350 çipset

LPDDR5x RAM (16 GB'a kadar)

UFS 3.1 depolama (1 TB'a kadar)

80W hızlı şarj

6.000 mAh batarya

OIS destekli 50 MP ana kamera

50 MP telefoto lens

8 MP ultra geniş açı sensör

Stereo hoparlör

Ekran altı parmak izi okuyucu

Pro modelin farkı ise işlemcisinin Dimensity 8450 olması. Bataryaları aynı, ancak Pro versiyonda 50W kablosuz şarj da var. Kablosuz şarj özelliğinin Çin dışındaki modellere eklenip eklenmeyeceği henüz belli olmadı. Modeller Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile geliyor.

Gözler şimdi global lansman takviminde olacak.