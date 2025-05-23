Performans Canavarı Red Magic 10S Pro'nun Özellikleri Göz Dolduruyor

Red Magic'in yeni oyun telefonları henüz çıkmadan detayları sızdı. 10S Pro serisi performans ve batarya iddiasıyla dikkat çekiyor. 90Hz'den 144Hz'e kadar oyun keyfini oyuncularla buluşturan serinin Pro+ modelinde 24 GB RAM bulunuyor.

Cihazların resmi tanıtımı yapılmadan önce ortaya çıkan görseller, Red Magic 10S Pro serisinin güçlü olduğu kadar iddialı özelliklerini de gözler önüne serdi. Paylaşılan bilgilere göre cihazlar; Call of Duty Mobile Masters, Cross Fire Mobile ve League of Legends Mobile gibi popüler oyunları 90Hz yenileme hızıyla çalıştırabiliyor.

İnce Çerçeveli 144Hz Ekran

Telefonlarda 95.3% ekran-gövde oranına sahip oldukça ince çerçeveli bir ekran bulunuyor. Selfie kamerası ekranın altına gizlenmiş. Asıl dikkat çeken detay ise ekranın 144Hz yenileme hızı sunması.

Red Magic 10S Pro serisi yalnızca ekranıyla değil, donanımıyla da dikkat çekiyor. Cihazların kalbinde Snapdragon 8 Elite Leading Version yonga seti yer alıyor. Bu çipe 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

Batarya tarafında da oldukça iddialılar. 7500 mAh'lik dev bir pil, 120W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Böylece uzun oyun seansları yapmak için şarjı çok kısa bir zamanda doldurabiliyorsunuz.

Oyuncular İçin Fiziksel Soğutma Fanı

Bu telefon, mobil oyuncular için yılın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. İçinde oyun sırasında oluşan ısıyı azaltmak için de Composite Liquid Metal 2.0 adını verdikleri yeni bir soğutma sistemi var ve fiziksel bir fana da sahip.

Android 15 işletim sistemiyle gelecek olan bu oyun canavarı modelin fiyat etiketi ve çıkış tarihi, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan lansman sonrası belli olacak.