Aşırı İnce Honor Magic V5'in Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

Honor Magic V5 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir YouTuber, henüz tanıtılmayan katlanabilir telefon Magic V5'in kutu açılışını yaptı. Bununla beraber telefonun tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu.

Honor Magic V5'in Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Techtacle isimli bir YouTube kanalı üzerinden henüz duyurulmamış Honor Magic V5'in kutu açma videosu paylaşıldı. Bu video, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Videoya göre kutudan telefonun yanı sıra 66W şarj cihazı, USB kablosu ve kılıf çıkıyor.

Telefonun katlanmış hâli 8,8 mm, katlanmamış hâlinin ise 4,35 mm olacağı öne sürüldü. Magic V3'ün katlanmış hâlinin 9,3 mm, katlanmamış hâlinin ise 4,4 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Honor Magic V5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 16 GB RAM'e sahip telefon gücünü Snapdragon 8 Elite'ın Leading isimli hız aşırtmalı sürümünden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sürüm iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

7,95 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V5, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,45 inç ekran büyüklüğünde olacak. 6100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefonda IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Honor Magic V5 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V5 2 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak.