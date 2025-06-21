Orta Segmentte Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Reno 14F Performans Testinde!
Oppo'nun temmuz ayında duyuracağı Reno 14F için geri sayım başladı. Yakında tanıtılacak cihaz, Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte performans sonucu!
Oppo^nun merak edilen Reno 14F modeli için geri sayım başladı. Uzun bir süredir beklenen cihaz, kısa süre önce Geekbench veri tabanında görüntülendi. Böylelikle performans sonuçları gün yüzüne çıktı.
Oppo Reno 14F Geekbench Testinde
1 Temmuz'da küresel olarak tanıtılması beklenen Reno 14F, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Sayfada yer alan bilgilere göre cihaz, 2.21 GHz hızında dört performans ve 1.80 GHz hızında dört verimlilik çekirdeğine sahip bir işlemciyle gelecek. Bu bilgiler ışığında kullanılan yonga setinin Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 olması kuvvetle muhtemel. Grafik birimiyse Adreno 710 olabilir.
Bununla birlikte 12 GB RAM’e sahip olduğu ve Android 15 işletim sistemiyle çalıştığı görülen model, Geekbench’in tek çekirdek testinden 913, çok çekirdek testinden ise 2699 puan almayı başardı.
Beklenen Oppo Reno 14F Özellikleri
Şimdiye kadarki sızıntılara göre Oppo Reno 14F, 6.67 inçlik AMOLED ekrana yer verecek. 512 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri olacak. Bununla birlikte Android 15 tabanlı ColorOS 15 üzerinde çalışacakken, 45W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Son olarak 5G bağlantı desteği sunacağını da belirtelim.
Beklenen Oppo Reno 14F özellikleri şu şekilde sıralandı;
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- CPU Yapısı: 4x 2.21GHz performans + 4x 1.80GHz verimlilik çekirdeği
- GPU: Adreno 710
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB’a kadar
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15
- Parmak İzi Sensörü: Ekran iç
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj Hızı: 45W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G
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