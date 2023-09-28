Oppo Reno 5 Lite Özellikleri Neler? 2023’te Satın Alınır mı?

Zarif tasarımlı Oppo Reno 5 Lite, ince bir gövdeden oluşuyor. Telefonun arka yüzeyi plastik malzemeden yapılmasına rağmen cam görünümüyle dikkat çekiyor.

Parlak arka yüzeyinin köşesindeyse geniş kamera alanı bulunuyor. Cihazın kenarlarındaki kavisli hatlar, telefonun rahat tutulmasını sağlıyor. Cihazın kenarları yalnızca 7.8 mm inceliktedir.

Oppo Reno 5 Lite Özellikleri

İşletim sistemi: Android 11

RAM: 8 GB

Ekran: 1080 x 2400 piksel, 6.43 inç

Arka kamera: 2 MP f/2.4 derinlik, 48 MP, 2 MP, f/2.4 makro, f/1.7 ana, f/2.2 ultra geniş açı, 8 MP

Bağlantı: USB Type-C, 3.5 MM Jak

İşlemci: MediaTek Helio P95

Ön kamera: f/2.4, 32 MP

Depolama alanı: 128 GB

Oppo Reno 5 Lite, 6.43 inç büyüklükte bir ekrandan oluşuyor. Ekranının büyük olmasından dolayı telefon, geniş görüntü yansıtıyor. Telefon ekranının en-boy oranıysa 20:9’dur.

Telefon yan çevrildiğinde ekrana sinemaskop görüntü yansıtılıyor. Ekran hem görüntü kalitesi hem de görüş açısıyla kullanışlılığını net şekilde ortaya koyuyor.

Ekran paneli AMOLED teknolojisiyle tasarlanmıştır. Ekranın piksel yoğunluğu, 409 ppi’dir. Ekran çözünürlüğüyse 1080 x 2400 pikseldir. 4 kamera sisteminden oluşan telefonun ön kamerası, 32 MP’dir.

Arka kameralar; 2 MP derinlik sensörü, 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera şeklinde tasarlanmıştır.

Video çekimleri için canlı bokeh özelliği aktif hale getirilebilir. Sallantısız video çekimleri içinse Ultra Steady özelliği etkin hale getirilebilir. Telefonun 4310 mAh kapasiteli bataryası da günlük kullanımlar için çok idealdir.

“Süper Gece Beklemesi” modu da çok kullanışlıdır. Geceden sabah kadar telefon, bu mod sayesinde çok az güç tüketmiş oluyor. Telefonun normal “Güç Tasarruf Modu” da vardır.

Ayrıca “Süper Güç Tasarruf Modunda” pil yalnızca %5 civarında olduğunda devreye giriyor. Bu modla 1 saatin üzerinde telefon konuşması yapılabiliyor. Özellikle acil durumlarda çok gerekli bir mod olduğunu söyleyebiliriz.

Oppo Reno 5 Lite 2023’te Satın Alınır mı?

Oppo Reno 5 Lite, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanından oluşuyor. Depolama alanı, kullanıcının isteğine bağlı olarak harici Micro SD hafıza kartı sayesinde 256 GB’a çıkartılabiliyor.

Android 11 işletim sistemli cihaz, ColorOS 11.1 sürüme sahiptir. Telefon, kullanıcı dostu bir arayüzle dizayn edilmiştir. Kolayca gezinebilen telefonda uygulamalar arası geçişlerde çok basittir. MediaTek Helio 95 işlemciden oluşan telefon, 8 çekirdeklidir.

Telefonun 6 Cortex-A55 çekirdeği 2.0 GHz frekansında çalışıyor. 2 Cortex-A75 çekirdeğiyse 2.2 GHz frekansıyla çalışmaktadır.