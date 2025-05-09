Görenler iPhone'a Benzetiyor: Oppo Reno14 Pro Tasarımı Sızdırıldı!

Android akıllı telefon devi Oppo, yakında yeni Reno14 serisiyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir sızıntılarıyla merak uyandıran modeller için şimdiye kadar birkaç iddia ortaya attıldı. Son olarak Oppo Reno14 Pro tasarımı netleşti.

Karşınızda Oppo Reno14 Pro Tasarımı

Yakın zamanda serinin standart modelinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı sızıntı, Reno 14Pro için de gerçekleşti. Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından evleaks tarafından paylaşılan görseller şu şekilde;

Akıllı telefonun tasarımına baktığımızda cihazın standart modelle büyük ölçüde benzerlik taşıdığı görülüyor. Ancak dikkat çeken önemli bir fark var. Öyle ki kamera adasında ikinci bir flaşa yer verilmiş. Bu ek flaşın özellikle portre çekimlerinde yardımcı ışık kaynağı olarak kullanılması bekleniyor.

Oppo Reno14 Pro'ya bakıldığında ilk benzetilen telefon Apple'ın iPhone serisi oluyor. Düz kenar tasarımı, sade hatları ve kamera adasının yerleşimiyle iPhone’a oldukça benzer bir izlenim yaratıyor. Bu benzerlik özellikle kamera adasının belirgin çıkıntısıyla dikkat çekiyor.

Mevcut bilgilere göre telefondaki kameralar, 4K video kaydı destekleyecek. Haziran ayında tanıtılması beklenen Reno14 serisi, akıllı telefon dünyasında tüm odağı kendine çevirtecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.