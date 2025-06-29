Tanıtılmasına 1 Yıl Var: Oppo Reno 15 Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo Reno 14 ve Reno 14 Pro modelleri geçen ay Çin'de piyasaya sürüldü. Temmuz ayında Malezya ve Hindistan'da yapılacak lansmanlarla uluslararası dağıtımlarına başlanacak. Yani bu modellerin yerini alacak olan Reno 15 serisi yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya sürülecek. Ancak şimdiden detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Oppo Reno 15 Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile büyük bir üne sahip olan Digital Chat Station, Reno 15 ve Reno 15 Pro'nun 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameralar ile test edildiğini öne sürdü. Reno 14 serisindeki 50 Megapiksel ana kamera ile kıyasladığımızda bu oldukça iyi bir yükseltme olacak. Her iki telefonun da periskop telefoto kameraya sahip olduğu belirtiliyor ki, Reno 14 modellerinde de olduğu için bu şaşırtıcı değil.

Apple gibi firmalar ekran boyutlarını artırmaya çalışırken Oppo'nun yeni serisinde tam tersi bir hamle yapacağı konuşuluyor. İddiaya göre Reno 15 modeli 6.3 inç ekrana sahip olacak ve bu da onu etkili bir “kompakt” cihaz haline getirecek. Reno 14'ün 6,59 inçlik ekranı ile kıyasladığımızda önemli bir fark görüyoruz.

Reno 15 Pro'nun ise Reno 14 Pro'daki 6,83 inç ekranın aksine 6.78 inç ekrana sahip olacağı dile getiriliyor. Tüm bunlara ek olarak kablosuz şarj ve metal orta çerçevelerin Reno 15 serisinde karşımıza çıkacağı belirtiliyor.