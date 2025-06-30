200 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Mayıs ayında Reno 14 ve Reno 14 Pro'yu tanıtan OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon gelişmiş kamera sistemiyle de öne çıkacak.

OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 6,3 inç, OPPO Reno 15 Pro ise 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İki telefonun da 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Reno 14'ün 6,59 inç, Reno 14 Pro'nun 6,83 inç ekran büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Hem Reno 15 hem de Reno 15 Pro'nun 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile geleceği iddia edildi. Reno 14 serisinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera tercih edilmişti. Dolayısıyla iddia doğruysa kamera tarafından önemli bir yükseltme gerçekleşecek.

Yeni telefonların 80W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi ve 6000 mAh'den yüksek bir batarya kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. İki telefon da RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15'in 2899 yuan (16 bin TL), Reno 15 Pro'nun ise 3599 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenmeye başlanan OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro'nun 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.