Samsung'dan 111 Bin TL'lik Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un üçe katlanabilen telefonu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni sızıntı ile birlikte telefonun bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, Galaxy Tri-Fold olarak isimlendirilmesi beklenen üçe katlanabilen telefon kaç TL olacak?

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonunun Özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un üçe katlanabilen telefonu gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S25 serisinde de aynı işlemci tercih edilmişti. Üçe katlanabilen telefonda 16 GB LPDDR5X RAM'in yer alacağı öne sürüldü. Dolayısıyla telefon çok yüksek bir performans sergileyecek.

Telefonun ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alması bekleniyor. Telefonda ayrıca 4 bin 400 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Galaxy Tri-Fold'a dair sızdırılan özellikler şimdilik bunlarla sınırlı.

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonunun Fiyatı

Samsung'un üçe katlanabilen telefonunun 2800 dolar (111.704 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklerle gelebileceğini belirtelim.

Samsung'un Üçe Katlanabilen Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Üçe katlanabilen telefonun 9 Temmuz'da düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde kısa süreliğine gösterileceği, ekim ayında ise tanıtılacağı öne sürüldü. 9 Temmuz'da Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 tanıtılacak.