OPPO'dan Yeni Telefonlar Geliyor! 16 GB RAM, 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO Reno 15 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı ve yeni telefonları bekleyenler için geri sayım başladı. Daha önceki sızıntılarla birlikte birçok özelliği gün yüzüne çıkan telefonlar çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak. Bu tanıtımla beraber serinin bütün üyelerinin teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanacak.

OPPO Reno 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bir görsele göre OPPO'nun Reno 15 serisi, 17 Kasım'da tanıtılacak. Bu serinin standart modelin yanı sıra ekran ve kamera gibi özellikleri de sızdırılan Pro, Pro+ ve Mini modellerinden oluşacağı söyleniyor.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Aktarılan bilgilere göre Reno 15, 6,59 inç ekran büyüklüğü ile gelecek. LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Cihazın arka tarafında üç kameranın bulunacağı belirtiliyor. Bunlardan biri de 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olacak. Reno 14'te bu kameranın yanı sıra 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

OPPO Reno 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgiler, Reno 15 Pro'nun 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağını gösteriyor. İddiaya göre OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Reno 14 Pro ise 6,83 inç ekran büyüklüğüne, AMOLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 1272 x 2800 çözünürlük sunuyor.

Reno 15 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ile 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacağı iddia ediliyor. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın bulunacağı söylentiler arasında.

Bu model, 16 GB'a kadar RAM seçeneği ile birlikte gelecek ve 6300 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Yüksek batarya kapasitesine rağmen kısa sürede şarj edilebilecek. Cihaz, gücünü ise Dimensity 8450 işlemcisinden alacak.

OPPO Reno 15 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Reno 15 Mini, 6,31 inç ekran büyüklüğüne ve OLED ekrana sahip olacak. Cihaz, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

OPPO Reno 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Reno 15 Pro+, LTPO ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.Cihazda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameraya ilişkin henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.