200 MP Kameralı Xiaomi Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarj Sunacak

Xiaomi 17 Ultra'nın özellikleri ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce kamera özellikleri ve işlemcisi dahil olmak üzere pek çok özelliği sızdırılan telefon sertifika aldı. Bununla birlikte cihazın hızlı şarj teknolojisi de ortaya çıktı.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 200 MP periskop telefoto kamera

Xiaomi 17 Ultra, Çin'de 3C sertifikası aldı. 2512BPNDAC model numarasına sahip standart sürüm, sertifikaya göre 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu, Xiaomi 15 Ultra modelinin 90W şarj hızına kıyasla önemli bir artış olacağı anlamına geliyor. Cihazın yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla hızlı şarjın yüksek olması, daha kısa süre şarj süresi elde etmeniz açısından önemli.

Daha önceki sızıntılara göre telefon, 50 megapiksel çözünürlüğünde Omnivision OV50X ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL HP5 periskop telefoto kamera ile birlikte gelecek.

Cihazın ön kamerası ile ilgili şimdiye kadar hiçbir bilgi paylaşımında bulunulmadı fakat Xiaomi 15 Ultra'nın ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da benzer çözünürlükte bir kamera olması muhtemel. Ayrıca bu kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

Cihazın 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor. LTPO OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada telefonun henüz ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak sertifika numarasının başında yer alan "2512" kısmı, cihazın Aralık 2025'te tanıtılabileceğini gösteriyor. Yine de henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama olmadığını, farklı tarih belirlenebileceğini unutmamak gerekiyor.