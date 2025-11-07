200 MP Kameralı OPPO Reno 15'in Görüntüsü Sızdırıldı

Merakla beklenen OPPO Reno 15'in görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun arka kamera tasarımı belli oldu. Sızdırılan görüntüye göre telefon, önceki modelden biraz farklı bir tasarım ile gelecek. Yeni telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno 15'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre OPPO Reno 15'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alacak. Modülde ayrıca "Reno AI Camera" yazısı da bulunacak. OPPO Reno 14 ile Reno 15 arasında yalnızca küçük farklılıklar mevcut.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15'in arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da Dimensity 8350 işlemcisi mevcut.

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca IP68 ve 69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OPPO Reno 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15'in Reno 15 Pro ve Reno 15 Pro Max ile birlikte 17 Kasım 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Reno 15'in 2026 yılının ilk çeyreğinde global pazara geleceği söyleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte de tanıtılabileceğini belirtelim.