OPPO'nun 7000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 120Hz AMOLED Ekranı Var

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16c'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 16c'nin fiyatı ve özellikleri açıklığa kavuştu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Reno 16c'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 16c'nin 49 bin 999 rupi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 24 bin 520 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 16c Türkiye'de Satılacak mı?

Reno 16c'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OPPO A6 Pro, Reno 15 ve Reno 15 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16c'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16c Ne Zaman Tanıtılacak?

Reno 16c'nin 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15c, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16c'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7300 Energy

Dimensity 7300 Energy RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50MP

50MP Batarya: 7.000 mAh

OPPO Reno 16c'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Reno 16c, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15c'de 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

OPPO Reno 15c'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni Android telefonda 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Böyle söz konusu telefon dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16c'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 7300 Energy işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dimensity 7300 Energy işlemcisi, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada bu işlemci daha önce Realme 15 Lite ve OPPO F29 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Reno 15c'de ise Snapdragon 7 Gen 4 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16c'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Reno 16c'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada Reno 15c'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Reno 15c'de ayrıca 4K ve 1080p video kaydı desteği mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda 16c de 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebilir.

OPPO Reno 16c'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Reno 15c'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Buna göre yeni modelde 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16c'nin batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.