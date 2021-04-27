Oppo Reno5 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno5 Türkiye'de satışa çıkarıldı. Reno serisinin yeni üyesinin teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Sahip olduğu üstün performans ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan cihazın özellikleri ve fiyatına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo Reno5 Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, AMOLED

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB (256 GB’a kadar microSD)

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4310 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1

Ağırlık: 171 gram

Renk: Işıltılı Siyah ve Parlak Gümüş

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: KDV dahil 4.999 TL

6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Reno5, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan cihaz ışıltılı siyah ve parlak gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. 171 gram ağırlığındaki telefon, Android 11 işletim sistemine ve Color OS 11.1 kullanıcı arayüzüne sahip.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden alan Reno5 modeli 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Telefon, sahip olduğu MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 256 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 megapiksel mono kamera mevcut. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Reno serisinin yeni modelinde yer alan kameralar FDR Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Kalite artırma motoru ve portre algı motorundan oluşan bu sistem, yüksek kaliteli portre video efektleri sunuyor. Telefonda ayrıca gece portresi özelliği de yer alıyor.

Kalite artırma motoru, düşük ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde başarılı video çekimi yapılabilmesine olanak sağlıyor. Portre algı motoru ise portre çekimlerinde doğal sonuçlar elde edilmesine yardmcı oluyor. İkisi bir araya geldiğinde ise yüksek kaliteli portre videoları çekilmesi mümkün hale geliyor.

50 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 4310 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz sahip olduğu hızlı şarj desteği sayesinde 31 dakikada yüzde 80, 48 dakikada ise tamamen şarj olabiliyor. Ekranın altında parmak izi okuyucusu mevcut.