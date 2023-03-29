Oppo ve OnePlus Avrupa'dan Çekiliyor mu? Açıklama Geldi!

Dün, Oppo ve OnePlus'ın Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi önemli Avrupa pazarlarından çıkacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı. OnePlus temsilcileri bu söylentiyi hızla yalanladı ve ardından Oppo da şirketlerinin Avrupa pazarlarına olan bağlılıkları hakkında resmî açıklamalarda bulundu.

OnePlus Küresel Halkla İlişkiler Müdürü James Patterson medyaya şunları söyledi:

"OnePlus, Avrupa ve İngiltere'den çıkmayacak ve yerel pazarlarda istikrarlı operasyonlarını sürdürecek. OnePlus, Avrupa'ya yatırım yapmaya ve kullanıcılarına daha yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edecek."

Oppo ve OnePlus Avrupa Faaliyetlerini Sürdürmeye Devam Edecek

Oppo AB sözcüsü de şirketin 2023 için büyük planları olduğunu ve mevcut tüm Avrupa pazarlarına bağlı olduğunu söyledi.

"Avrupa'da birçok ürünün başarılı lansmanıyla 2023 yılına harika bir başlangıç yaptık ve yılın geri kalanı için de bir dizi yeni ürünümüz var. Oppo her zaman olduğu gibi daha yenilikçi ürünler ve kullanıcılar için sınıfının en iyisi hizmeti sunmaya devam edecek."

OnePlus kısa süre önce OnePlus 11 amiral gemisini piyasaya sürmüştü ve bu telefon oldukça başarılı bir çıkış yaptı.