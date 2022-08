OPPO ve OnePlus'a Büyük Darbe: Telefonları Satıştan Kaldırılıyor

OPPO ve OnePlus'ın Nokia ile olan patent anlaşmazlığı, telefonlarının Almanya'da satış yasağıyla karşı karşıya kalması sorununa yol açtı. Her iki Çinli telefon üreticisi de Nokia, 5G patentleri için onlara dava açtığı gerekçesiyle kendilerini mahkemede buldular.

WinFuture'a göre Nokia, Temmuz ayında bu konuyla ilgili olarak Mannheim bölge mahkemesi ile bir araya gelerek, OPPO ve OnePlus'ın Nokia'ya özel 5G teknolojilerini kullandıklarını ve bunun için ödeme yapmadıklarını belirtti. WinFuture'ın belirttiği üzere, "anlaşmazlık özellikle 5G standartları için temel öneme sahip olan sözde 'temel patentler' hakkında."

Temmuz ayında Mannheim bölge mahkemesi, OPPO ve OnePlus'ın Nokia ile patentler konusunda bir anlaşmaya varmaları hâlinde yasağın önleneceğini söyleyerek inisiyatif aldı. Şu an bulunduğumuz noktaya bakıldığında böyle bir anlaşmaya varılmamış, bu da 5 Ağustos itibarıyla her iki Çinli şirket için de akıllı telefon yasağı Almanya'da gelmiş durumda. Her iki şirketin Alman web sitelerinde artık akıllı telefon bulunmuyor.

Yasak Tüm Avrupa Ülkelerini Etkileyebilir

Yasağın şu anda satılan telefonlar için desteği etkilemediğini ve şirketlerin kulaklık gibi aksesuarları satabilecek durumda olduğunu belirtmek gerek.

Yine de yasak, yakında bir anlaşma yapılmazsa yeni piyasaya sürülen OnePlus 10T gibi telefonlar için felaket anlamına gelebilir. WinFuture, BBK Electronics çatısı altındaki ek şirketlerin de (Vivo ve Realme dâhil olmak üzere) benzer yasaklarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Mahkemeler, şirketlerin akıllı telefon başına 2,50 € ödemesi ve dünya çapında bir lisans sözleşmesi imzalaması gerektiğini söylüyor.

Devam eden bu patent anlaşmazlığı ile Nokia şimdi BBK Electronics yan kuruluşlarına karşı açtığı davayı genişletiyor. Nokia'nın bu dava bağlamında hareket edeceği ülkeler Fransa, İspanya, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Büyük Britanya olacak, yani işler çözülmezse OPPO ve OnePlus Avrupa'da daha fazla satış yasağıyla karşı karşıya kalabilir.