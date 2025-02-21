Oppo Watch X2 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bugüne kadarki en ince katlanabilir telefon ünvanını elde eden Find N5'i tanıtan Oppo aynı zamanda yeni saati Watch X2 ile karşımıza çıktı. Oppo Watch X2 size yabancı gelmemiş olabilir çünkü bu geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen OnePlus Watch 3'ün yeniden markalanmış bir versiyonu.

Oppo Watch X2 Özellikleri

47.6 x 46.6 x 11.8 mm boyutlara ve 49.7 gram ağırlığa sahip olan saat gücünü Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Google'ın WearOS 5 işletim sistemini çalıştıran Oppo Watch X2'de BES 2800 yardımcı işlemci ve 32 GB depolama alanı da bulunuyor.

IP68 suya ve toza karşı dayanılıklılık sertifikasının yanı sıra 5ATM ve MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikalarını elde etmeyi başaran saatin hücresel desteği bulunmuyor.

Oppo Watch X2'nin 1.5 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekranı, 2200 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Saatin 631 mAh kapasiteli pilinin düzenli kullanımda 5 güne kadar, yoğun kullanımda ise 3 güne kadar dayanabildiği belirtiliyor. Güç tasarruf modunu aktif hale getirdiğinizde bu süre 16 güne kadar çıkabiliyor.

8 kanallı optik kalp atış hızı sensörü ve 16 kanallı kan oksijen sensörüne sahip olan Oppo Watch X2 uyku takibinden stres ölçümüne kadar birçok sağlık özelliği sunuyor.

Lava Black ve Summit Blue renk seçenekleri ile gelen Oppo Watch X2'nin fiyatı 370 dolardan başlıyor.