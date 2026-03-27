Tansiyon Ölçebilen Akıllı Bileklik Tanıtıldı! EKG ve Dahası

Rogbid, yeni akıllı bileklik modeli Loop'un tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni cihaz, gelişmiş sağlık özellikleri sunmasıyla oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Tasarım açısından mümkün olduğunca sade tutulan cihaz, ekransız bir deneyim sunuyor. Bu sayede dikkat dağıtıcı olmaktan uzak tutulması amaçlanıyor.

Rogbid Loop'un Özellikleri Neler?

Ağırlık: 25 gram

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Sağlık Özellikleri: Kandaki oksijen seviyesinin ölçümü, uyku ve nabız takibi, kalp atış hızındaki değişiklikleri tespit etme

Pil Kapasitesi: 150mAh

Pil Ömrü: 15 güne kadar

NFC Desteği: Mevcut

Renk Seçenekleri: Siyah, kahverengi, açık yeşil, koyu yeşil ve mavi

Rogbid Loop'un Neden Ekranı Yok?

Rogbid Loop'un ekran içermemesi, markanın tasarım tercihinden kaynaklanıyor. Şirket, ekran sunmak yerine daha az dikkat dağıtıcı bir deneyim elde etmenizi sağlamak istiyor. Bildirim göndererek dikkatinizin dağılmaması önlemek yerine sessiz şekilde veri topluyor ve bunları akıllı telefonunuz üzerinden rapor hâline getirerek size sunuyor.

Rogbid Loop'un Pil Ömrü Ne Kadar Gidiyor?

Akıllı bileklikte bir ekran olmaması, önemli avantajı beraberinde getiriyor. 150 mAh pil kapasitesi ile birlikte gelen cihaz, 15 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Elbette ki yoğun kullanımlarla birlikte bu süre birkaç gün düşük olabilir ancak standart kullanımda uzun bir süre boyunca kullanılabileceğini belirtmekte fayda var. Bu arada Aralık 2025'te tanıtılan Rogbid Vogue ise normal kullanımda 5-7 pil ömrü sunuyor.

Rogbid Loop'un Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz neredeyse tamamen sağlık alanına odaklanılarak geliştirildi. Yani bu alanda çok geniş bir özellik yelpazesi söz konusu. Kalp sağlığı analizi özelliğine sahip olan model, sürekli nabız takibi yapmanıza, kalp atış hızındaki beklenmedik değişiklikleri kolaylıkla fark etmenize olanak tanıyor. Diğer yandan kandaki oksijen seviyesi ve vücut ısısı gibi sağlık takibi özellikleri de içeriyor.

GH3228 çiple birlikte gelen bileklik, kalbinizi saniyede 500 kez dinliyor. Kalp atış ritminin kaydedilmesi için sadece 30 saniye boyunca parmağınızı dokundurmanız ya da bileğinizde takılı olması yeterli oluyor. En iyi yanı ise bunları sadece ham veri olarak vermeyip olası bir anormallik tespit etmesi durumunda bilmeniz gerekenler konusunda sizi bilgilendirmesi. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda bileklik bundan doğrudan haberinizin olmasını sağlıyor.

Rogbid Loop Suya Dayanıklı mı?

Rogbid'in yeni akıllı bilekliği, 5 ATM su direncine sahip. Bu da gün içinde yaşanabilecek su sıçramaları konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. Bunun haricinde aşırı yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan kaçınmanız gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Rogbid Loop Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid'in akıllı bileklikleri doğrudan Türkiye'de satılmıyor ancak bazı cihazları geçmişte Türkiye'de ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirildi. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı bilekliğin de Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilebileceğini söylemek mümkün. Maliyetinin pek çok cihaza göre daha düşük olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Rogbid Loop'un Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid Loop için 69.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 111 TL'ye denk geliyor fakat Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilmesi durumunda başlangıç fiyatının vergi, ithalatçı kârı ve benzerleri dolayısıyla 5-6 bin TL'yi bulması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Rogbid Loop gibi cihazları sağlıklı bir yaşam sürmek açısından önemli bir yardımcı olarak görüyorum. Cihazın tasarımı fena değil. Renk çeşitliliği de her tarzla uyumlu model olduğunu gösteriyor. Pil ömrünün de ideal seviyede olduğunu söyleyebilirim. Standart sağlık özelliklerinin üzerine katarak zengin deneyim sunması da bana göre çok önemli bir avantaj.