Oppo’dan Şaşırtan Hamle: Yeni Katlanabilir Telefonun Patenti Ortaya Çıktı!

Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor. Dev markalar ardı ardına yeni modellerini duyuruyor. Uzun süredir bu yarışta sessiz kalan Oppo’dan ise nihayet beklenen hamle geldi. Ortaya çıkan son patent başvurusu, markanın çok yakında yeni katlanabilir modeliyle karşımıza çıkacağını gösterdi.

Oppo’dan Sürpriz Patent: Yeni Flip Modeli Göründü!

Oppo, 2023 yılında Find N3 Flip’i piyasaya sürdükten sonra flip tipi katlanabilir telefonlarda uzun bir süre sessiz kalmıştı. Ancak bu bekleyiş yakında sona erecek gibi görünüyor. Şirketin yeni flip modeli, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) belgelerinde ilk kez görüntülendi.

Ortaya çıkan patent çizimlerinde Oppo’nun bugüne dek hiçbir modelinde yer vermediği yenilikçi bir tasarım göze çarpıyor. Öyle ki cihazın kenarında yer alan geniş bir kapak ekranı ve yanında üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Özellikle üçlü kamera düzeni, flip tarzı telefonlarda pek de rastlanmayan bir dizayn.

Ayrıca kapak ekranının önceki modellere göre daha büyük olması da gözden kaçmıyor. Tabii şirketin bu patenti almış olması, kesinlikle gerçeğe dönüştüreceği anlamına gelmiyor. Belki de birkaç yıl sonrası için planlar yapıyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Oppo Find N3 Flip Özellikleri

Kullanıcılara fikir vermesi için Oppo Find N3 Flip özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2520 piksel

: 1080 x 2520 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 403 PPI

: Yaklaşık 403 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu 3,26 inç

3,26 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 382 x 720 piksel

: 382 x 720 piksel İşlemci : MediaTek Dimensity 9200

: MediaTek Dimensity 9200 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz Çekirdek

: Sekiz Çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 32 MP + 48 MP

: 50 MP + 32 MP + 48 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 / 240 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 / 60 / 240 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4300 mAh

: 4300 mAh Kablolu Şarj : 44W

: 44W Ağırlık : 198 gram

: 198 gram Kalınlık: Katlanmış hâli 16,5 mm, katlanmamış hâli 7,8 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir Oppo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiinz.