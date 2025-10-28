OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İlk aktarılan bilgilere göre bu tablet, son derece güçlü bir işlemci ile beraber gelecek. Tablet gerek günlük kullanımlar gerek iş amaçlı gerekse oyun oynamak için uygun bir seçenek olarak kullanıcılar ile buluşacak.

OPPO, Yeni Tabletini Sunmaya Hazırlanıyor

OPPO'nun yeni tableti, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden gücünü alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Tablette bu işlemcinin tercih edilmesi, cihazın yoğun kaynak gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanmanıza imkân tanıyacağı anlamına geliyor. Yüksek performans sağlaması sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları oynamaktan da çok keyif alacaksınız çünkü bu oyunlarda güçlü donanımınız sayesinde ciddi bir avantaja sahip olacaksınız.

Cihaz ayrıca 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu da yeni tabletin özellikle kolay taşınabilirlik arayan kullanıcılar için harika bir seçenek olacağı anlamına geliyor. Cihazı tek elinizle bile kullanabileceksiniz. Hareket hâlindeyken bile üzerinde çalıştığınız önemli projeleri tamamlama imkânı elde edeceksiniz.

Yeni tabletin OPPO Pad adıyla piyasaya sürülebileceği, daha sonra ise küresel pazarda OnePlus markası altında yeniden adlandırılabileceği belirtiliyor. Cihazın batarya kapasitesi gibi önemli ayrıntılar ise şu anlık belirsizliğini korumaya devam etse de ilerleyen günlerde donanımına dair yeni ayrıntıların ortaya çıkması muhtemel.

Yeni tabletin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair soru işaretlerini gideren kesin bir tarih paylaşılmadı. Ancak 2026 yılının başlarında Oppo Find X9s ile beraber piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler bulunuyor. Peki, sizin bu yeni tablet ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.