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En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (Android)

En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (Android)
Erkan Calp
Erkan Calp -

En iyi grafikli mobil oyunlar listemizde fps, bulmaca, rpg, yarış, aksiyon, platform, dövüş, spor başta olmak üzere türünün en iyilerini bir araya getirmeye çalıştık. Yüksek grafikli mobil oyunları yıl bazında ayırmadık. 2018, 2017, 2016 ve daha eski yıllarda çıkış yapmış, hala oynanan en iyi grafiklere sahip Android oyunlar yer alıyor. Grafikleriyle etkileyen mobil oyunların çoğunluğunun ödüllü olduğunu belirtelim.

Android platformunda görsel şölen yaşatan, geliştiricilerin deyimiyle konsol kalitesinde birçok oyun bulunuyor. Google Play Store’da ücretsiz ve ücretli ayrımı yapmaksızın en iyi grafikli Android oyunları bir listede toplamaya çalıştık. Cihazın sınırlarını zorlayan, birbirinden kaliteli, editörlerin de keyif alarak oynadığı ve önerdiği Android oyunların tümüne tek bir listede elbette yer veremedik. Severek oynadığınız grafikleri güzel mobil oyunları yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Unutmadan, aşağıda listelenen yüksek grafikli Android oyunların çoğunluğu grafik ayarını cihazın donanımına göre otomatik olarak ayarlıyor. Giriş seviye Android telefona sahipseniz, eski bir Android sürümü yüklüyse grafikleri tam alamayabilirsiniz.

Cover Fire Cover Fire
Cover Fire Cover Fire, Android platformunda kaliteli grafikler sunan ücretsiz oynanabilir TPS oyunu. ÜCRETSİZ
Dawn of Titans Dawn of Titans
Dawn of Titans Dawn of Titans, konsol kalitesinde grafikleriyle öne çıkan titanların savaşı üzerine kurulu online strateji oyunu. ÜCRETSİZ
Gangstar New Orleans Gangstar New Orleans
Gangstar New Orleans Gangstar New Orleans, Android platformunda GTA benzeri oyunlar arasında en iyisi. ÜCRETSİZ
Gods of Rome Gods of Rome
Gods of Rome Gods of Rome mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir dövüş oyunudur ÜCRETSİZ
Hitman: Sniper Hitman: Sniper
Hitman: Sniper Hitman: Sniper mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir keskin nişancı oyunudur
Injustice 2 Injustice 2
Injustice 2 Injustice 2 mobil cihazlarınızda oynayabileceğinz bir dövüş oyunudur ÜCRETSİZ
Leo's Fortune Leo's Fortune
Leo's Fortune Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.
Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout
Modern Combat 5: Blackout Modern Combat 5: Blackout heyecan dolu bir FPS oyunudur ÜCRETSİZ
Monument Valley 2 Monument Valley 2
Monument Valley 2 Monument Valley 2, Apple'dan ödül almış bulmaca macera oyunu. Artık Android cihazlarda!
Oceanhorn Oceanhorn
Oceanhorn Oceanhorn, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
Shadow Fight 3 Shadow Fight 3
Shadow Fight 3 Shadow Fight 3, Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz iki boyutlu dövüş oyunu. ÜCRETSİZ
TEKKEN TEKKEN
TEKKEN TEKKEN (mobile), Namco tarafından geliştirilen, tüm Android cihazlarla uyumlu ücretsiz dövüş oyunu. ÜCRETSİZ
Warhammer 40,000: Freeblade Warhammer 40,000: Freeblade
Warhammer 40,000: Freeblade Warhammer 40,000: Freeblade mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir robot savaşı oyunudur ÜCRETSİZ
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz bilgisayarlarda oynadığımız tank savaşı oyununun mobil versiyonudur ÜCRETSİZ
World of Warships Blitz World of Warships Blitz
World of Warships Blitz World of Warships Blitz, Wargaming'in ödüllü PC gemi savaşları oyununun mobil sürümü. ÜCRETSİZ
Shadowgun Legends Shadowgun Legends
Shadowgun Legends En iyi RPG shooter oyununu ücretsiz indirin! ÜCRETSİZ
The Room: Old Sins The Room: Old Sins
The Room: Old Sins Ödüllü serinin dördüncü bölümü
Darkness Rises Darkness Rises
Darkness Rises Karanlık temalı aksiyon rol yapma oyunu ÜCRETSİZ
Life is Strange Life is Strange
Life is Strange Bu oyunda zamanı geri alabiliyorsunuz! ÜCRETSİZ
Lumino City Lumino City
Lumino City Maketten tamamı el yapımı dünyada geçen benzersiz bir bulmaca macera oyunu
ARK: Survival Evolved ARK: Survival Evolved
ARK: Survival Evolved Online ve tek oyunculu oynama seçeneği sunan en iyi hayatta kalma oyunu ÜCRETSİZ

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