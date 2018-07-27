En İyi Grafikli Mobil Oyunlar (Android)

En iyi grafikli mobil oyunlar listemizde fps, bulmaca, rpg, yarış, aksiyon, platform, dövüş, spor başta olmak üzere türünün en iyilerini bir araya getirmeye çalıştık. Yüksek grafikli mobil oyunları yıl bazında ayırmadık. 2018, 2017, 2016 ve daha eski yıllarda çıkış yapmış, hala oynanan en iyi grafiklere sahip Android oyunlar yer alıyor. Grafikleriyle etkileyen mobil oyunların çoğunluğunun ödüllü olduğunu belirtelim.

Android platformunda görsel şölen yaşatan, geliştiricilerin deyimiyle konsol kalitesinde birçok oyun bulunuyor. Google Play Store’da ücretsiz ve ücretli ayrımı yapmaksızın en iyi grafikli Android oyunları bir listede toplamaya çalıştık. Cihazın sınırlarını zorlayan, birbirinden kaliteli, editörlerin de keyif alarak oynadığı ve önerdiği Android oyunların tümüne tek bir listede elbette yer veremedik. Severek oynadığınız grafikleri güzel mobil oyunları yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Unutmadan, aşağıda listelenen yüksek grafikli Android oyunların çoğunluğu grafik ayarını cihazın donanımına göre otomatik olarak ayarlıyor. Giriş seviye Android telefona sahipseniz, eski bir Android sürümü yüklüyse grafikleri tam alamayabilirsiniz.