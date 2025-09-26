Android 16 Vivo Telefonlarına Ne Zaman Gelecek? Tarih Belli Oldu!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo'nun yeni arayüzü için geri sayım resmen başladı. Funtouch OS 15 arayüzünü rafa kaldırmaya hazırlanan şirket, Android 16 tabanlı yeni OriginOS 6'nın tanıtım tarihini açıkladı. Detaylar haberde.

OriginOS 6 Ne Zaman Çıkacak?

Çinli teknoloji devi, kullanıcıların Android 16 güncellemesi ile ilgili bir süredir merak ettiği büyük soruyu cevapladı. Yapılan açıklamaya göre yeni OriginOS 6 arayüzü 15 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğinde resmen tanıtacak.

Bilmeyenler için şirket OriginOS isimlendirmesini yalnızca Çin pazarında kullanıyordu. Geliştirilen yeni arayüzler 2020'den itibaren global pazarda Funtouch OS ismiyle anılıyordu. Ancak şirket yeni güncellemesi ile birlikte arayüzlerini tüm bölgelerde tek bir isim altında toplayacak.

İlk Olarak Hangi Modellere Gelecek?

Daha önce ortaya atılan iddialar, OriginOS 6'nın Vivo X300 serisiyle birlikte tanıtılacağını öne sürüyordu. Ancak son gelişmeler, yeni arayüzün amiral gemisi akıllı telefon serisinden birkaç hafta önce duyurulacağını gösteriyor.

Yine de OriginOS 6'nın ilk olarak X300 modellerinde kullanılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu serinin yanı sıra, şirketin iQOO 13 modelini de OriginOS 6 Beta sürecine dahil etmesi, bu modelin de yeni arayüzle birlikte geleceğinin habercisi.

OriginOS 6 Neler Sunacak?

Vivo yeni arayüzün daha akıcı, daha akıllı ve daha kişisel bir kullanıcı deneyimi sunacağı belirtiyor. Android 16'nın getirdiği yeniliklerle birlikte tasarımda da büyük değişikliklere ev sahipliği yapan OriginOS 6'nın daha derin ve sezgisel bir temayla gelmesi bekleniyor.

Yeni tasarım dili kapsamında telefonların kilit ekranı baştan aşağı yenilenecek. Kullanıcılar, kişiselleştirilebilir saatler, şeffaf renk paleti ve ışık yansımalarını taklit eden gerçek zamanlı render gibi özelliklerle kilit ekranlarını dilediğince özelleştirebilecek.

Bunun yanı sıra kontrol merkezi de yeniden tasarlanacak. Yeni şarj animasyonları ve sistem genelinde daha akıcı geçişler ile kullanıcı deneyimini zenginleştirilecek. Yapay zeka tarafında ise, Canlı Fotoğraflarla çalışan gelişmiş bir silgi özelliği, akıllı aydınlatma efektleri, yapay zeka destekli paylaşım ve arama araçlarının kullanıma sunulacağı iddia ediliyor.

Peki siz OriginOS 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.