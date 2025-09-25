vivo'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Tanıtım Videosu Paylaşıldı

vivo'nun merakla beklenen X300 modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X300'ün tanıtım videosu paylaşıldı. Telefonu her açıdan görmemize imkân tanıyan video, tasarıma dair merak edilen soruları yanıtladı. Görüntülerde ayrıca telefonun renk seçeneklerine de yer verildi.

vivo X300'ün Videosu Paylaşıldı

YouTube üzerinden paylaşılan 37 saniye uzunluğundaki tanıtım videosuna göre vivo X300'ün arka yüzeyinda daire şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve Zeiss logosu bulunacak. Modülün hemen sol üst kısmında ise LED flaş konumlanacak.

vivo'nun yeni telefonu mor, turuncu, siyah ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Videoya göre telefonun tasarımı genel olarak vivo X200'e çok benzeyecek. X200'de de daire şeklinde modül tercih edilmişti. LED flaş farklı olarak modülün sağ kısmında yer almıştı.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo X300 gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Yeni işlemci, Bir önceki nesle göre tek çekridekte yüzde 32, çoklu çekirdekte ise yüzde 17 oranında daha yüksek performans sergiliyor. İşlemcideki C1 Ultra çekirdeği, yüzde 55 daha düşük güç tüketimine sahip. Yeni GPU ise önceki nesle kıyasla yüzde 33 oranında daha yüksek performans, yüzde 42 oranında daha iyi güç verimliliği sunuyor.

X300, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip X300, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

vivo X300 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 ve X300 Pro, 13 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. X300 Ultra ve X300 FE'nin ise farklı bir tarihte tanıtılması bekleniyor. vivo X200 ve X200 Pro 14 Ekim 2024, X200 Ultra 21 Nisan 2024, X200 FE ise 23 Haziran 2025'te duyurulmuştu.