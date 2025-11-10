Microsoft'tan Modern Warfare 2 Tutkunlarını Mest Edecek Hamle

Microsoft'un Activision Blizzard satın alımının ardından Call of Duty serisinin yavaş yavaş Game Pass kütüphanesine eklenmesi sürüyor. Son iddialara göre, bu kez sıra orijinal Modern Warfare 2 (2009) oyununa gelmiş olabilir.

Orijinal Modern Warfare 2 Game Pass Yolunda Mı?

Xbox tarafından yayınlanan yeni bir reklam, orijinal Modern Warfare 2’nin Game Pass’e ekleneceğine dair güçlü bir beklenti oluşturdu. Reklam ilk olarak Reddit kullanıcısı TypicalNarr tarafından fark edildi. Görselde Hogwarts Legacy ve Sea of Thieves gibi mevcut Game Pass oyunlarının yanında Modern Warfare 2 (2009) logosu da yer alıyordu. Bu detay, özellikle Şubat ayında XboxEra tarafından paylaşılan “Modern Warfare üçlemesinin Game Pass’e ekleneceği” yönündeki raporu akıllara getirdi.

Xbox Reklamındaki Orijinal Modern Warfare 2 Logosu Heyecan Yarattı

Bazı kullanıcılar görselde yer alan logonun yanlışlıkla 2022 versiyonu yerine kullanıldığını düşünüyor. Ancak topluluğun büyük bir kısmı, bu hamlenin bilinçli olduğunu ve klasik Call of Duty oyunlarının da sırayla servise ekleneceğini savunuyor.

Şu an için Microsoft veya Xbox cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin son dönemdeki stratejisi düşünüldüğünde, orijinal Modern Warfare 2’nin Game Pass’e eklenmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yine de kesin bilgi için resmî duyuruyu beklemek gerekiyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Orijinal Modern Warfare 2’nin Game Pass’e gelmesi sizce nostaljik bir hamle mi olurdu?