Orman Yangınlarıyla Mücadelede Uydular ve Yapay Zeka Kullanılacak

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı, Alman startup OroraTech'e 20 milyon Euro'luk bir sözleşme imzalayarak yapay zeka destekli uydu teknolojisi kullanarak bir orman yangını erken uyarı sistemi kurmasını sağladı.

Sistem, dört termal uydudan, yer sensörlerinden ve işleme hizmetlerinden oluşan bir ağdan oluşacak. OroraTech, sistemi Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve çeşitli Yunan üniversiteleri ve şirketleriyle ortaklaşa geliştirecek.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yapay Zeka ve Uydu Teknolojisi

Münih Teknik Üniversitesi'nden doğan OroraTech, uzaydan orman yangınlarını tespit edebilen ve yayılmalarını izleyebilen termal görüntüleme uyduları üretiyor. Şirket şu ana kadar iki uydu fırlattı. Bunlardan ilki geçen yıl Haziran ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmişti.

Yunanistan'ın ulusal yangın kontrol sistemi, OroraTech'in 2026 yılı için planlanan 100 uydudan oluşan tam takımının yörüngeye yerleştirilmesiyle tam olarak faaliyete geçecek.

Sistem tamamlandıktan sonra doğrudan Yunanistan acil durum hizmetlerine bağlanacak ve devam eden orman yangınlarını takip ederek sahadaki yangın söndürme ekiplerine yardımcı olacak.

Çoğu dağlık olan 6.000'den fazla adaya yayılmış olan Yunanistan için orman yangınlarıyla mücadele oldukça zor bir görev. Ülke yetkilileri, OroraTech sisteminin gelecekteki yangınların tespit ve izlenmesinde hız ve doğruluğu önemli ölçüde artıracağına inanıyor.