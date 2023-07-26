Orta Segmentin Yeni Yıldızı vivo V29 Lite Satışa Sunuldu: İşte Türkiye Fiyatı!

vivo'nun en yeni orta sınıf akıllı telefonu V29 Lite, amiral gemisi özelliklerini uygun bir fiyata sunarak ön satışa sunuldu. Kavisli AMOLED ekranıyla orta segment pazardaki rakiplerinden ayrılan telefon, kalite ve güvenliğe öncelik veren kullanıcıları hedefliyor.

Gold Glitter ve Black Diamond Glitter renk seçenekleriyle sunulan V29 Lite, zarif tasarımıyla öne çıkıyor ve orta segment akıllı telefonlar için bir ilk olan kavisli AMOLED ekranıyla ince bir profile sahip.

Performans açısından telefon, 44W FlashCharge hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik büyük bir pil ile geliyor ve bu da onu hareket hâlindeki kullanıcılar için mükemmel bir seçim hâline getiriyor.

Qualcomm'un 8 çekirdekli 6 nanometre Snapdragon 695 işlemcisini barındıran telefon, gelişmiş güç verimliliği ve pil ömrü sunuyor.

128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM (+ sanal 8GB) sorunsuz çoklu görev sağlıyor ve genişletilmiş RAM 3.0 aynı anda 36'ya kadar uygulama arasında gecikmesiz geçiş olanağı tanıyor.

Fotoğraf meraklıları için V29 Lite, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 16MP ön kameranın yanı sıra sarsıntı önleme teknolojisine sahip 64MP ana kamera, 2MP bokeh lens ve 2MP makro lens içeren üçlü arka kamera sistemine sahip.

Ön satış döneminde, vivo'nun online satış platformu myvivoshop.com'dan V29 Lite siparişi veren müşteriler, ücretsiz vivo TWS 2 ANC kulaklık ve 1 yıllık ekran onarım paketi kazanacak. Ayrıca 2 yıllık zorunlu üretici garantisinin yanı sıra ekstra 1 yıllık ücretsiz üretici garantisi ile toplamda 3 yıllık teminat ve 4.599 TL'lik tasarruftan yararlanabilecekler. Hepsiburada'dan ön sipariş veren müşterilere ayrıca TWS 2 Air kulaklık, 1 yıllık ekran onarım paketi ve vade farksız 3 taksit seçeneği hediye edilecek.

Vivo V29 Lite Özellikleri