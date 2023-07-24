vivo'nun Türkiye Marka Yüzü Murat Boz Oldu!

Ünlü Türk sanatçı Murat Boz, ülkemizde popülerliği giderek artan akıllı telefon şirketi vivo'nun Türkiye'deki marka elçisi oldu. Murat Boz ve vivo, daha fazla başarı hedefleyen uzun vadeli bir ortaklık için bir araya geldi.

Murat Boz'un vivo marka yüzü olarak yer aldığı ilk kampanya, yeni V29 Serisi için hazırlanan "Hayat Kutlamaya Değer" kampanyası oldu.

Murat Boz, insanların hayatına dokunan teknolojisiyle dünya çapında hayranlık uyandıran yenilikçi akıllı telefon markası vivo ile çalışmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Hayatın güzelliğine ve geleceğe dair umuda vurgu yapan kampanyada önümüzdeki aylarda daha fazla sürprizin yer alması planlanıyor.

vivo ile Murat Boz Ortaklığı V29 Serisi ile Başlıyor

Türkiye'de V29 Serisi'ni tanıtan vivo, bütçe dostu V29 ve V29 Lite modelleriyle orta segmentte amiral gemisi özellikler sunuyor.

Serideki telefonlar şık tasarımları, kaliteli malzemeleri, güçlü kameraları ve güncelleme garantisiyle öne çıkıyor. Özellikle V29 Lite, etkileyici kamera özelliklerinin yanı sıra estetik ve konforlu bir deneyim için kavisli bir ekrana sahip.

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