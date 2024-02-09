Ortaokul Öğretmeni, Öğrencilerine Tarih Dersini Assassin's Creed Üzerinden Anlattı!

Bir ortaokul öğretmeninin TikTok'taki videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Öğretmen, öğrencilerine tarih öğretmek için Assassin's Creed oyununu kullanarak tamamen farklı bir strateji izledi.

Öğretmenin bu şekilde bir yöntem izliyor olması sadece sosyal medyada değil öğrenciler tarafından da beğeni topluyor. Paylaşılan videoda da görüldüğü üzere öğrenciler öğretmenlerini pür dikkat dinliyor.

Tarih Dersini Assassin's Creed Odyssey Üzerinden Anlatıyor

Ubisoft'un Assassin's Creed serisinde oyuncuların da bildiği üzere antik Mısır, Amerikan Devrimi, Roma ve bunun gibi pek çok tarihsel olay yer alıyor. Ortaokul öğretmeni Mr. Mahathey (TikTok kullanıcı adı), konu Yunanistan'a gelince PlayStation'ını çıkardı ve oyunu açtı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta viral olan videoda, öğretmenin Thermopylae Savaşı'nı anlatmak için oyunu oynamaya başladığını görüyoruz. Mahathey, oyunu oynarken öğrencilerine oyun üzerinden tarihi anlatmayı da eksik etmedi.

Sadece bununla yetinmeyen öğretmen, Yunanlıların nerede konumlandığı ve savunma konumlarında nasıl bir avantaja sahip olduklarını da oyun üzerinden gösterdi.

TikTok'ta paylaşılan videoya gelen yorumlar da öğretmeni takdir eden kişilerle doldu. Video eklendiği andan şu ana kadar 2.3 M görüntülenmeye ulaştı.