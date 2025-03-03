97. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! Anora Filmi Ödüllere Doymadı

Sinema ve televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Törende En İyi Filmi En İyi Yönetmen, En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere çok sayıda kategori yer aldı.

97. Oscar Ödülleri töreninde 2024 yılında vizyona giren Anora filmi birçok ödüle layık görülerek büyük bir başarının altına imza attı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sean Baker'ın üstlendiği yapım En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Film Kurgusu ödüllerini kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Anora filminden Mikey Madison, En İyi Yönetmen ödülünü ise Sean Baker aldı. Adrien Brody, The Brutalist filmindeki başarılı performansı nedeniyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Emilia Pérez filminden Zoe SaldanaEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, A Real Pain filminden Kieran Culkin ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. En İyi Sinematografi ödülü ise The Brutalist filmine verildi.

97. Oscar Ödülleri Kazananları