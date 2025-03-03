97. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! Anora Filmi Ödüllere Doymadı
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ni hangi isimlerin kazandığı açıklandı. Peki, en iyi film ödülüne hangi yapım layık görüldü? İşte detaylar!
Sinema ve televizyon sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. Törende En İyi Filmi En İyi Yönetmen, En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere çok sayıda kategori yer aldı.
97. Oscar Ödülleri töreninde 2024 yılında vizyona giren Anora filmi birçok ödüle layık görülerek büyük bir başarının altına imza attı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sean Baker'ın üstlendiği yapım En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Film Kurgusu ödüllerini kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Anora filminden Mikey Madison, En İyi Yönetmen ödülünü ise Sean Baker aldı. Adrien Brody, The Brutalist filmindeki başarılı performansı nedeniyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Emilia Pérez filminden Zoe SaldanaEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, A Real Pain filminden Kieran Culkin ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. En İyi Sinematografi ödülü ise The Brutalist filmine verildi.
97. Oscar Ödülleri Kazananları
- En İyi Film: "Anora"
- En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - "Anora"
- En İyi Yönetmen: Sean Baker - "Anora"
- En İyi Özgün Senaryo: "Anora"
- En İyi Film Kurgusu: "Anora"
- En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - "The Brutalist"
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana - "Emilia Pérez"
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - "A Real Pain"
- En İyi Özgün Şarkı: El Mal - "Emilia Perez"
- Yabancı Dilde En İyi Film: "I'm Still Here" - Brezilya
- En İyi Sinematografi: "The Brutalist"
- En İyi Görsel Efekt: "Dune: Part Two"
- En İyi Ses: Dune: Part Two
- En İyi Animasyon Filmi: "Flow"
- En İyi Kısa Animasyon Filmi: "In the Shadow of the Cypress"
- En İyi Uyarlama Senaryo: "Conclave"
- En İyi Belgesel: “No Other Land”
- En İyi Kısa Belgesel: “The Only Girl in the Orchestra”
- En İyi Kostüm Tasarımı: “Wicked”
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Substance”
- En İyi Live Action Kısa Film: “I’m Not a Robot”
- En İyi Prodüksiyon Tasarımı: “Wicked”