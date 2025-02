En Çok İzlenen Netflix Dizileri Açıklandı! Kore Dizisinden Büyük Başarı

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Temmuz-Aralık 2024 döneminin izlenme verilerini içeren bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu. Verilere göre Güney Kore yapımı dizi büyük bir başarının altına imza attı.

Rapora göre sıra dışı konusuyla dikkat çeken Squid Game'in 2. sezonu 86,5 milyon izlenmeye ulaştı. 26 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluşan ikinci sezon, bu izlenmeyi yalnızca altı gün içerisinde elde etti.

Squid Game bir haftadan az bir sürede en yakın rakibine fark attı. İkinci sırada 75,1 milyon izlenme sayısıyla The Perfect Couple yer aldı. 2024 yapımımini dizi Elin Hilderbrand'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Üçüncü sırada Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi) bulunuyor. 19 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan bu dizi 69,7 milyon izlenmeye ulaştı. Bu diziyi Emily in Paris'in 4. sezonu takip etti.

En Çok İzlenen Netflix Dizileri