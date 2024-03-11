2024 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Oppenheimer Geceye Damgasını Vurdu!
2024 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Oppenheimer ve Poor Things filmleri geceye damgasını vuran isimler oldu. İşte, tüm kategoriler ve kazananları!
Dünyanın en büyük ödül törenlerinden birisi gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, Dolby Tiyatrosu'nda yapıldı.
2024 Oscar Ödülleri ve Kazananları
Akademi Ödülleri, her sene olduğu gibi tüm dünyada merakla ve heyecanla izlendi. Geçtiğimiz seneden beri sinema dünyasında rekabet eden Oppenheimer ve Barbie arasında kazanan isim Oppenheimer oldu.
Ödül töreninde Poor Things ile Oppenheimer ödülleri toplarken, Barbie sadece "En İyi Özgün Şarkı" kategorisinde ödül alabildi.
Oppenheimer'ın Yönetmeni: En İyi Christopher Nolan Filmleri
Christopher Nolan filmleri, üzerine ince düşünülmüş ve son derece başarılı eserlerdir. Nolan filmleri, pek çok diğer sinema filminin aksine ilginç fikirleri ekranda işlemiştir ve gişede çok büyük başarılar elde etmiştir.
İşte tüm kategoriler ve kazananları:
- En İyi Film: Oppenheimer
- En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
- En İyi Erken Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer
- İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Haldovers
- En İyi Uyarlanmış Senaryo: American Fiction
- En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall
- En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One - Oppenheimer
- En İyi Kostüm Tasarımı: Poor Things
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Poor Things
- En İyi Görüntü Yönetmenliği: Oppenheimer
- En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things
- En İyi Ses: The Zone of Interest
- En İyi Film Kurgusu: Oppenheimer
- En İyi Film Müziği - Oppenheimer
- En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For - Barbie
- En İyi Animasyon Kısa Film: War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko
- En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Wonderful Story of Henry Sugar
- En İyi Belgesel Kısa Film: The Last Repair Shop
- En İyi Belgesel Uzun Metraj: 20 Days in Mariupol
- En İyi Uluslararası Film: The Zone of Interest (İngiltere)
- En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
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