2024 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Oppenheimer Geceye Damgasını Vurdu!

Dünyanın en büyük ödül törenlerinden birisi gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, Dolby Tiyatrosu'nda yapıldı.

2024 Oscar Ödülleri ve Kazananları

Akademi Ödülleri, her sene olduğu gibi tüm dünyada merakla ve heyecanla izlendi. Geçtiğimiz seneden beri sinema dünyasında rekabet eden Oppenheimer ve Barbie arasında kazanan isim Oppenheimer oldu.

Ödül töreninde Poor Things ile Oppenheimer ödülleri toplarken, Barbie sadece "En İyi Özgün Şarkı" kategorisinde ödül alabildi.

İşte tüm kategoriler ve kazananları: