Oscar'da Oy Verme Devri Değişiyor! (Onca Yapımın Hakkı Yenmiş)

Hollywood'un prestijli ödül töreni Oscar'lardayıllardır bazı ödüllerin neden şaşırtıcı filmlere gittiği gizemi sonunda çözüldü. Görünen o ki bazı jüri üyeleri oylama yaptıkları filmleri izlememiş bile. Bu durum uzun süredir tahmin ediliyordu ama ilk kez açıkça doğrulanmış oldu.

Bu doğrultuda; Oscar jürisinin oy kullanmadan önce aday filmleri izlemesi gerektiği kuralı, 98 yıl sonra ilk kez net bir şekilde zorunluluk haline getirildi.

Yılların Emeği Olan Yapımlare Haksızlık Edilmiş Olabilir

Akademi'nin yeni duyurusuyla birlikte, önümüzdeki yıl yapılacak 98. Oscar Ödülleri için artık her bir jüri üyesinin, oy vereceği kategorideki tüm filmleri izlemesi şart koşulacak. Bu karar yalnızca bir prosedür güncellemesi değil, aynı zamanda sistemin ne kadar boşluklarla dolu olduğunu da ortaya koyuyor.

Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar da gecikmedi:

"Bu zaten kural değil miydi?"

"Siz şaka mısınız abi?"

"Kimse de durup daha önce bunu önermedi mi?"

"İzleyip izlemediğini nasıl anlayacaksınız?"

İşin en trajik tarafıysa şu: Yıllarca emek verilerek hazırlanan, ödül almak için yarışan bazı filmler, belki de jüri üyeleri tarafından hiç izlenmeden elenmiş olabilir. Bu sadece ayıp değil, aynı zamanda ödüllerin anlamını da sorgulatıyor.

Film İzlediklerini Nasıl Anlayacaklar?

Yorumlarda da sorulduğu gibi, bir jürinin oy vereceği filmi izleyip izlemediğini anlamak için ne yapılacak? Akademi, jüri üyelerinin filmleri gerçekten izleyip izlemediğini nasıl anlayacak? Herhangi bir teknik altyapı mı kurulacak, yoksa yine onur sistemine mi güvenilecek? Henüz kimse bilmiyor.

Bazı tahminler Akademi'nin kendi dijital platformu üzerinden izleme takibi yapabileceği yönünde. Kimileri ise işin sonunda güven esasına dayalı kalacağını düşünüyor. Çünkü en azından, Akademi artık bu konuda gözünü kapatmayı bırakmış durumda.

Siz ne dersiniz? Nasıl bir sistem eklenirse jürilerin verdiği kararın %100 adil ve haklı olduğu ortaya çıkar? Yorumlarda buluşalım.