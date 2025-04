Bir Kez Gördüğünüzde Bir Daha Göremeyeceğiniz (Transformers) SUV!

Geçtiğimiz hafta sonu California sokaklarında tuhaf ama dikkat çekici birkaç araç dolaşıyordu. İlk bakışta tanıtım için giydirilmiş sıradan SUV'lar ya da pick-up'lar gibi duruyordu ama bu araçların içinde çok daha büyük bir detay vardı. Sokaklarda dolaşan araç, Jeff Bezos'un maddi destek sağladığı Slate Auto'nun geliştirdiği şekil değiştiren bir araçtı.

Şirketin uzun süredir üzerinde gizlilikle çalıştığı bu araçlar, aslında Slate'in yeni projesinin tanıtımını yapmak için Venice sokaklarına yerleştirilmiş konsept modellerdi. Farklı farklı kılıklarda görülen bu araçlar, tek bir modelin üç ayrı versiyonu gibi duruyor.

Transformers Gösterisiyle Yatırımları Kaptılar

Kimi zaman çift kapılı bir SUV, kimi zaman bir pick-up, bazen de Rivian'ın R3 modeline benzeyen hatchback tarzında ve her biri sahte bir firmanın reklamıyla kaplanmış ve üzerlerindeki internet adresi doğrudan Slate'in tanıtım etkinliğine geri sayım yapıyor.

Şirketin geliştirdiği elektrikli araç, kullanıcı tarafından kişiselleştirilebiliyor ve neredeyse dönüşüm geçiriyor. Şirketin yatırımcı sunumlarında kullandığı en dikkat çekici benzetme de bu zaten: "Bildiğiniz transformer gibi."

İddialara göre yatırımcılar toplantıya çağrılıyor, sade ve standart bir araç gösteriliyor. Sonra başka bir odaya alınıyorlar, bu sırada içeride araç hızlıca modifiye ediliyor. Yatırımcılar geri döndüğünde ise karşılarında yepyeni, bambaşka bir araç buluyorlar. Bu etkileyici gösteri işe yaramış gibi görünüyor ki Slate, 100 milyon doların üzerinde yatırım almış ve Los Angeles Dodgers'ın da sahibi olan Guggenheim Partners CEO'su Mark Walter'ı yönetim kuruluna katmayı başarmış.

25 bin Dolarlık SUV

2022'de kurulan Michigan merkezli girişim, bu zamana kadar sessiz sedasız ilerliyordu. Ta ki Slate'in "Blank Slate" yani "Boş Sayfa" olarak adlandırılan temel versiyonunun yaklaşık 25 bin dolarlık fiyat etiketiyle geleceği ve kullanıcıların bu modeli diledikleri gibi özelleştirebileceği bilgisi sızana kadar.

Dış tasarımı hakkında artık bolca fikir sahibi olsak da, aracın iç detayları hâlâ büyük bir gizem. Üstelik şirket, birçok otomotiv gazetecisini özel olarak bilgilendirmiş olsa da neredeyse hepsi sıkı gizlilik sözleşmeleriyle konuşamıyor.

Ancak bu araçlardan birini yakından inceleme şansı bulan The Autopian yazarı David Tracy, Slate modelini "hayatım boyunca gördüğüm hiçbir yeni araca benzemiyor" diyerek tarif etmiş. Ayrıca şirketin "We Built It. You Make It." (Biz yaptık, sen tamamla) sloganı için de marka başvurusu yaptığı öğrenildi.

Tüm bu gizem 24 Nisan'da Long Beach Havalimanı'nda düzenlenecek tanıtım etkinliğinde son bulacak.