ÖSYM Sınav Ücretlerine Büyük Zam: Yüzde 165 Artış Geliyor!

Sınav ücretlerindeki yüzde 165'lik artışa rağmen gelirindeki artışla dikkat çeken ÖSYM, yılda 52 sınav düzenleyerek 2023'te yüzde 21.8'lik bir artışla gelirini 1 milyar 257 milyon TL'ye çıkardı.

2024'te sınav ücretlerindeki artışla birlikte gelirin 2 milyar TL'yi geçmesi öngörülüyor. Bu artış, sınav maliyetlerindeki düşüşe rağmen elde edilen gelirin yüksek oranda Hazine'ye yönlendirildiğini gösteriyor.

Her yıl 11 milyondan fazla kişinin sınava girdiği ÖSYM'nin 2022 yılı bütçesi 931 milyon 623 bin TL olarak belirlendi. Ancak enflasyon etkisiyle maliyetlerdeki artış nedeniyle yıl sonunda harcamalar yüzde 67.5 artışla 1 milyar 556 milyon 269 bin TL'ye ulaştı.

ÖSYM'nin gelirinin yüzde 89.9'u, özellikle YKS ve KPSS gibi her yıl 11.2 milyondan fazla bireyin katıldığı sınavlardan elde edilmektedir. 2023'te ÖSYM, düzenlediği 52 sınavda 11 milyon 202 bin 784 adayı ağırladı ve bu adaylardan 1 milyon 614 bin 280'i ücretsiz sınav uygulamasından faydalandı.

ÖSYM'nin bütçe giderleri, 2022'ye göre yüzde 93.8 artarak Ocak-Haziran döneminde 445 milyon 928 bin TL'den, 2023'ün aynı döneminde 864 milyon 610 bin TL'ye yükseldi. Bu süreçte sınavlarda 194 farklı testte adaylara toplam 10 bin 696 soru soruldu ve elde edilen gelir fazlası Hazine'ye aktarıldı.

MSÜ sınav ücreti, 2023'te 130 TL iken 2024'te 295 TL'ye arttırıldı ve sınav başvuruların 31 Ocak 2024'e kadar olacak süreçte başvuru ücreti yüzde 165 oranında arttı.

2024'ün ilk sınavı olan YÖKDİL-1 sınav katılım ücreti, geçen yıl 185 TL iken bu yıl yüzde 165'lik bir artışla 490 TL seviyesine çıktı. Henüz açıklanmayan YKS ücretlerinin de 2024'te 800 TL'yi geçmesi bekleniyor. YKS, 2023'te sınav ücreti ise 345 TL ödeniyordu.