Rekabet Etmekten Kaçınan Otomobil Devlerine 1 Milyar Dolarlık Ceza

Avrupa Birliği emisyon anlaşmazlığı nedeniyle BMW, VW, Audi ve Porsche'ye 1 milyar dolar ceza kesti. AB, şirketlerin karbon kirliliğini kısıtlama teknolojisi için rekabet etmekten kaçındıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), dört büyük Alman otomobil üreticisine, otomobil emisyon kontrol sistemlerinin geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini sınırlamak için anlaştıklarını söyleyerek 1 milyar dolar para cezası verdi.

Avrupa Komisyonu, Daimler, BMW, VW, Audi ve Porsche'nin benzinli ve dizel binek otomobillerden kaynaklanan kirliliği kısıtlamak için teknoloji üzerinde rekabet etmekten kaçındığını söyledi. Daimler, bu gizli anlaşmayı Avrupa Komisyonu'na açıkladıktan sonra para cezasına çarptırılmadı.

AB Antitröst Şefi Margrethe Vestager, şirketlerin zararlı emisyonları yasal sınırların ötesinde azaltacak teknolojiye sahip olmalarına rağmen rekabet etmekten kaçındıklarını ve tüketicilerin daha az kirletici araba satın alma şansını engellediklerini söyledi.

Vestager açıklamasında, "Fabrikalar, arabalardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltma konusunda da birbirleriyle rekabet ediyor. Üreticiler, AB emisyon standartlarının gerektirdiğinden daha iyi temizlik konusunda rekabet etmekten kasten kaçındılar. Ve bunu ilgili teknolojinin mevcut olmasına rağmen yaptılar" dedi.

Vestager, bunun uygulamalarını yasa dışı hale getirdiğini söyledi. "Dolayısıyla bugünün kararı, meşru teknik iş birliğinin ne kadar yanlış gittiğiyle ilgili. Şirketlerin emisyon iş birliği yapmasına müsamaha göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

Total fine of €875 million to @BMW@Porsche @AudiOfficial @VW @Daimler for illegally colluding to restrict competition on emission cleaning technology for diesel cars. There are legitimate pro-competitive reasons to cooperate, but this went wrong! More: https://t.co/jvKGdpBXFJ