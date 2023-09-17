Ünlü Otomobil Firması NIO, İlk Akıllı Telefonunu Tanıtacak!

2014 yılında kurulan Çin merkezli otomobil şirketi NIO, elektrikli araçların tasarımı ve geliştirilmesindeki uzmanlığıyla bilinir. Şirket, otomotiv endüstrisindeki başarısını akıllı telefon sektörüne de taşımaya karar verdi.

Daha önce yazılım kıyaslama aracı AnTuTu'da ortaya çıkan NIO Phone, tasarımı ve teknik özellikleri ile dikkat çekecek.

21 Eylül'de Tanıtılacak!

NIO, yeni EC6 model aracını tanıttığı bir video paylaştı. Videoda NIO Phone'un tasarımını görebildiğimiz kısa bir kesit yer aldı. Kullanıcılar, 21 Eylül'de tanıtılacak telefonun görünümü hakkında fikir sahibi oldu.

NIO Phone, yüksek ekran gövde oranına sahip bir telefon. NIO logosunu gördüğümüz kavisli cam arka paneli ve dörtlü kamera kurulumuyla yeni NIO Phone, akıllı telefon piyasasındaki yerini alacak.

Telefonun en dikkat çekici özelliği UWB teknolojisine sahip olması. Çünkü bu özellik sayesinde NIO araç kullanan kişiler, gelişmiş uzaktan kumanda özelliğini kullanarak telefonunu araçlarıyla bağlantılı şekilde kullanabilecek.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak telefon, 16 GB+512 GB ve 16 GB+1 TB depolama ve RAM seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Daha önceki sızıntılara göre telefonun 100W kablolu şarjı, çift SIM bağlantısı ve 'üst düzey kameraları' destekleyen 4.800 mAh bataryası olacak. Yakında çıkması beklenen telefonun 700 ila 1000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Şirketin söylediğine göre NIO Phone, kullanıcılar için alternatif bir Android destekli amiral gemisi olacak.

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