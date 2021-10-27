Magnezyum Kıtlığı Otomobil Sektörünü Vurdu: Üretim Durabilir!

Otomobil sektörü, magnezyum kıtlığından oldukça etkilendi. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri, yeni bir kıtlık yüzünden haftalar içinde üretimi durdurmak zorunda kalabilir.

Otomobil parçalarından temel malzemelere, temel malzemelerden gıda ambalajlarına kadar hemen hemen her yerde kullanılan alüminyum alaşımlarının üretiminde kullanılan kilit bir role sahip malzeme olan magnezyum kıtlığının Çin'in daha az enerji kullanma politikasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Otomobil Sektörünü Vuran Magnezyum Kıtlığının Sebebi Ne?

Çin, üretimin yüzde 87'sini oluşturan küresel magnezyum üretiminde büyük bir rol oynuyor ancak Çin'in artan enerji tüketiminin önüne geçmek için sarf ettiği enerji tüketimini minimum seviyede tutma çabaları, 20 Eylül'den bu yana üretimi oldukça yavaşlattı.

Magnezyum üretiminin ana merkezleri olarak bilinen Shaanxi ve Shanxi'de elektrik kesintileri nedeniyle 25 fabrika kapanmak zorunda kaldı ve buna ek olarak beş fabrika daha üretimi yüzde 50 oranında azalttı.

Avrupa'da Stoklar Haftalar İçinde Tükenebilir

Avrupa'nın bu kasım ayının sonuna kadar magnezyum stoklarının bitmesi bekleniyor. Otomobil, metal, ambalaj ve diğer sektörlerin temsilcilerinden oluşan 12 dernekten oluşan grup, söz konusu kıtlığın yol açabileceği olumsuz etkileri konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride bunun benzeri görülmemiş büyüklükte bir tedarik krizi ile sonuçlandığı belirtilirken bu kıtlığın yol açabileceği sorunlara değinildi.

Bildiride Avrupa genelinde yaşanacak üretim aksaklıklarının risklerini ortadan kaldırmak için Avrupa Komisyonu ve Avrupa ülkelerine Çin ile birlikte çalışmaları için acil eylem çağrısında bulunuldu. Yapılan bu çağrının ardından Avrupa Birliği tarafından acil önlem alınmadığı takdirde sorunun çözülemeyeceğini ve bundan da Avrupa genelinde binlerce işletmenin, tedarik zincirlerinin ve onlarla bağlantılı milyonlarca işin olumsuz etkileneceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere pek çok lider alarma geçti. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, acil olarak giderilmesi için bu konunun gündeme getirildiği ve uzun vadeli çözümlerin şu anda değerlendirilmekte olduğu ifade edildi.

Otomobil üreticileri, bu yıl zaten yarı iletken kıtlığından ötürü çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Magnezyum da eğer bir sorun haline gelirse üreticilerin karşılaştığı güçlüklerin içinden çıkılamaz bir hal alması muhtemel görünüyor.