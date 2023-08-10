Otomobil, Tekstil ve Ayakkabıya Ek Vergiler Geliyor!

Ülkemiz geçen yıl 109 milyar dolarla rekor kıran bir dış ticaret açığına tanık oldu. 2023'ün ilk yarısında da bu eğilim devam etti ve %18,7'lik bir artışla 61,2 milyar dolara ulaştı.

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk yarısında söz konusu 99 fasıldan dış ticaret açığı verenlerin sayısı 53’e yükselmiş durumda. Bu rakam geçtiğimiz yıl 49 olarak kayıtlara geçmişti.

Giderek artan dış ticaret açığı, 2023'ün ilk yarısında da devam etti. Tekstil, ayakkabı ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerde artan ithalat, şirket kapanışlarını ve önemli iş kayıplarını tetikledi.

Dış Ticaret Açığı Ek Vergilerin Kapısını Aralıyor

Hükûmet altın ithalatına %20 ek mali yükümlülük getirirken, tekstil ve ayakkabı sektörleri için de benzer adımların atılması bekleniyor.

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 ve 59. fasılları kapsayan tekstil sektörü, 2023 yılının ilk yarısında ikisi hariç tüm fasıllarda toplam 763 milyon dolar açık verdi. 586'dan fazla şirket kapanarak 116.000'den fazla iş kaybı yaşandı. Hükûmet, ithalatı azaltmaya yönelik tedbirleri görüşmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Ayakkabıya odaklanan 64. fasılda da açık verilmeye başlandı. Kapasite kullanımının %40'a düşmesi nedeniyle büyük üreticiler kapandı. Hükûmet, bu alanda da ek mali yükümlülükler ve gümrük vergilerinin artırılması yoluyla ithalatı daha zor hâle getirmeyi amaçlıyor.

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