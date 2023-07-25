İkinci El Otomobillerdeki Fırsatçılığa Yeni Engel: Yazılım Geliştiriliyor!

Otomotiv sektörü, genel fiyat artışına rağmen durmak bilmeyen satışlarla gündemden eksilmiyor. Bu satışların yaklaşık %40 gibi önemli bir kısmı, otomobilin yatırım aracı olduğu düşüncesinden kaynaklanmakta ve ikinci el otomobil fiyatlarının aynı modellerin orijinal fiyatlarını bile aşmasına neden olmakta.

Bu eğilime karşı koymak ve fırsatçılığı engellemek için Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeler getirmişti. İlk olarak, ikinci el otomobillerin ilan edilen fiyatlarının sıfır otomobillerin fiyatlarını geçemeyeceğini duyuran bakanlık, ikinci olarak ise 6 ay ve 6 bin kilometre kuralını getirmişti.

Bu düzenlemelerin temel amacı, otomobillerin yalnızca yatırım aracı olarak kullanılmasını önlemek ve ikinci el satışlardan elde edilen vergisiz kazançları ortadan kaldırmaktı.

İkinci El Otomobil Satışlarındaki Fırsatçılara Yeni Engel

Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana ihlallerin sayısı azalmış olsa da otomobil devirlerinin gerçekleştiği noterlerle ilgili hâlâ bir dizi sorun mevcut. Noterlerin herhangi bir özel düzenleme kapsamında olmaması, ikinci el otomobillerin yeni otomobillere kıyasla daha düşük fiyatlarla devredilmesine olanak sağlamakta.

Bu açığı gidermek üzere Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde yeni bir bilgisayar yazılımı geliştiriliyor. Yazılım, otomobil devir işlemleri sırasında "6+6" düzenlemesinin izlenmesini sağlayarak noterlere ihlalleri tespit etme ve izinsiz satışları önleme yetkisi verecek.

Ağustos ayında devreye alınması planlanan yazılım, ikinci el otomobil piyasasına şeffaflık ve denetim getirmeyi amaçlıyor. Yazılımla ilgili diğer ayrıntılar yakın gelecekte yapılacak resmî bir duyuruyla açıklanacak.

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