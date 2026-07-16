Lamborghini Müşterilerinin Sesini Dinledi: Elektrikli Otomobiller Biraz Daha Bekleyecek!

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir parçası. İlk olarak verimli yapıları ve düşük kullanım maliyetleri ile öne çıkan elektrikli otomobiller zaman geçtikçe üst düzey performans gösterebildiklerini de ortaya koydu. Günümüzde birçok süper otomobil üreticisi elektrikli modellere yönelirken, Lamborghini ise bu konuda daha çekingen davranıyor.

Lamborghini Neden Elektrikli Otomobil Üretmek İstemiyor?

İtalyan üretici aslında 2023 yılında tanıttığı Lanzador konsepti ile elektrikli süper otomobil piyasasına adım atmaya hazırlanıyordu. Ancak şirket ani bir kararla tamamen elektrikli modelden vazgeçtiklerini, bunun yerine Lanzador'u şarj edilebilir hibrit bir güç ünitesi ile sunacaklarını duyurdu. İtalyan süper otomobil üreticisi bu kararın arkasında teknik nedenlerle birlikte müşterilerden gelen talebin de etkili olduğunu açıkladı.

Lamborghini Lanzador ve Urus Ürün Direktörü Stefano Cossalter yaptığı açıklamada müşterilerinin elektrikli bir model satın almaya sıcak bakmadıklarının altını çizdi. Müşteriler tarafından elektrikli bir Lamborghini'nin kabul görmediğini aktaran Cossalter, ayrıca elektrikli otomobil teknolojisinin henüz tamamen olgunlaşmadığını belirtti.

Lamborghini yöneticisi, elektrikli süper otomobillerin performans konusunda oldukça başarılı olmalarına rağmen Lamborghini ruhunu yansıtamadığını dile getiriyor. Elektrikli otomobillerin sahip olduğu yüksek güç ve anlık torku ile öne çıktığını dile getiren Cossalter buna rağmen araçların yeterli kadar duygu barındırmadığını ifade ediyor.

İtalyan üretici, elektrikli bir Lamborghini'nin 2030 yılında önce gelmeyeceğini belirtiyor. Uzun yıllardır V10 ve V12 motorlarla süper otomobillerine güç veren Lamborghini'nin bu kararı oldukça anlaşılabilir. İtalyan üreticinin elektrikli otomobilleri ertelemesi ile içten yanmalı motorların çığlıklarını bir süre daha duyacağız gibi görünüyor.

Lamborghini Lanzador Hangi Motorla Sunulacak?

2023 yılında Monterey Car Week etkinliğinde tanıtılan Lanzador konsepti, Lamborhini'nin ilk tamamen elektrikli otomobili olarak görücüye çıkmıştı. Aradan geçen üç yılda proje birçok değişikliğe uğradı. Önce tanıtım tarihi ertelenen modelin sonrasında ise tamamen elektrikli olarak sunulmayacağı açıklandı.

İtalyan üretici son olarak Lanzador'un şarj edilbilir hibrit güç ünitesine sahip olacağını açıkladı. Yeni modelde Lambrghini Urus Performante SE'de kullanılan 4.0 litrelik V8 motora sahip şarj edilebilir hibrit güç ünitesinin güncellenmiş bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. Lanzador'un önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Lamborghini'nin Rakipleri Ne Durumda?

Lamborghini elektrikli otomobil planlarını ertelerken, rakipleri ise bu konuda daha farklı bir yol izliyor. Porsche elektrikli Cayenne ile elektrifikasyon çağına adım attı. Ferrari ise tartışma yaratan Luce modeli ile bu çağa giriş yaptı. Diğer yandan Bentley de elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Öte yandan BYD, Yangwang U9 modeli ile 1.300 beygirin üzerinde güç sunabiliyor. Bu konuda en iddialı markalardan bir tanesi ise hiç kuşkusuz Rimac. Hırvat üretici, Neverea modeli ile birçok hız rekorunu elinde bulunduruyor. Lamborghini ise müşterilerin beklentilerini karşılayacak teknoloji ve sürüş deneyimi sunmadan bu pazara girmeyecek gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Lamborghini elektrikli otomobil planlarını erteleyerek V8 ve V10 motor tutkunlarının gönlünü kazanmış gibi görünüyor. İtalyan şirket gerçek Lamborghini sürüş keyfini sunmadan bir elektrikli otomobil üretmek istemiyor. Bu da oldukça anlaşılabilir bi durum. Elektrikli süper otomobiller her ne kadar yüksek güç ve tork sunsalar da sahip oldukları ekstra ağırlık ise geleneksel süper otomobil hissini yaşatmaktan oldukça uzaklar.

Olumsuz taraftan bakacak olursak, Lamborghini içten yanmalı modellere devam ederken rakipleri elektrikli çağda deneyim kazanmaya devam ediyor. 2030 yılından sonra Lamborghini'nin bir elektrikli model çıkarmaya çalışması marka için olumsuz bir durum oluşturabilir. İtalyan üretici elektrikli otomobil konusunda uzun yıllardır bu araçları üreten rakipleri karşısında geri düşebilir.