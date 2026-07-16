Samsung'un Güçlü İşlemcili Tableti Yolda: Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un amiral gemisi tableti Galaxy Tab S12 Ultra çok yakında piyasaya sürülecek. Daha önce BIS sertifikası alan tabletin son olarak tasarımı ortaya çıktı. Peki Galaxy Tab S12 Ultra nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S12 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Samsung'un yaklaşan tableti Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımını paylaştı. Buna göre yeni model tasarımsal anlamda herhangi bir yenilikle gelmeyecek. Bunu biraz daha açarsak bir önceki nesilde dikey çift kamera kurulumu yer alıyordu. Önde ise damla çentik tasarımına sahip bir ekran bulunuyordu. Kısacası yeni tabletin tasarımı da tam olarak bu şekilde olacak.

Bu gelişmeyle birlikte Galaxy Tab S12 Ultra'nın ön tarafta delikli bir ekrana sahip olacağı şeklindeki geçmiş sızıntılar da geçerliliğini kaybetti. Hatırlanacağı üzere daha önce ortaya çıkan raporlar modelin selefinin aksine delikli bir ekran tasarımıyla geleceğini iddia etmişti.

Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 14.6 inç OLED

Yenileme Hızı: 120Hz değerine kadar değişken

İşlemci: 3nm MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Dahili Depolama: En az 256 GB

Depolama Genişletme: microSDXC kart yuvası

Ön Kamera: 4K video kaydedebilen 12 MP

Ön Kamera Tasarımı: Ekranda delikli kesim

Batarya: Belli Değil

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0

İşletim Sistemi Yükseltmesi: Android 24 sürümüne kadar yedi nesil

Güvenlik Güncellemesi: Yedi yıla kadar

Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı

S Pen: Destekleniyor

Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP68

Hoparlör: Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlör

Wi-Fi: Wi-Fi 7

Bluetooth: Bluetooth 6.0

Bağlantı Noktası: USB 3.2 Type-C

Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Tab S12 Ultra tanıtımıyla ilgili henüz elimizde resmi bir bilgi yok. Fakat bir önceki neslin eylül ayına tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle Galaxy Tab S12 Ultra da bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Tabii yine de markanın açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung ürün yelpazesinin büyük bir kısmını Türkiye'de satıyor. Bu kapsamda geçen yıl tanıtılan Galaxy Tab S11 modelleri de ülkemizde satışa çıkmıştı. Galaxy Tab S12 Ultra'nın da benzer şekilde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Galaxy Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ülkemizde boy gösteren e-ticaret platformlarında baktığımızda Galaxy Tab S11 Ultra'nın 43.000 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz. Galaxy Tab S12 Ultra tasarımsal anlamsa olmasa bile genel özellikleri itibariyla bir önceki nesilden daha güçlü olacak. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle 45.999 TL gibi bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy Tab S12 Ultra'nın delikli bir ekran tasarımına sahip olacağı şeklinde iddiaları ben de görmüştüm. Ancak bu son gelişme söz konusu iddiaları çürütüyor diyebilirim. Galaxy Tab S12 Ultra bu kapsamda bir önceki nesille aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.