Otomobilde İkinci El Devri Bitiyor mu? Raporlar Endişe Verici!

Otomotiv sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Son gelen raporlar, ikinci el piyasasının ciddi bir yara aldığını ve vatandaşların daha çok sıfır araçlara yöneldiğini gözler önüne seriyor. Peki, ikinci el piyasasındaki bu düşüşün asıl sebebi ne?

Sıfır Otomobillerde Yapılan Kampanyalar ve Kredi İmkanı İkinci El Piyasasını Olumsuz Etkiledi

Hürriyet'in haberine göre; haziran ayında ikinci el otomobil pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında küçüldü ve 485 bin adede geriledi. Hatta bunun ikinci elde son beş yılın en düşük haziran ayı performansı olduğuna dikkat çekildi.

Sektörün güvenilir kaynaklarına göre, ikinci eldeki bu kritik düşüşün ardındaki asıl neden vatandaşların daha çok sıfır otomobillere yönelmeleri. Bunu biraz daha açacak olursak; otomotiv şirketlerinin satışları artırmak için belirli aralıklarla yaptıkları kampanyalar ve sundukları kredi imkanları, bu durumu tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Peki, bu durum ne zaman değişecek? Buna henüz kesin bir cevap verememekle birlikte, uzmanlara göre sıfır otomobillerdeki ilgi çekici kampanyaların ve indirimlerin bu yılın geri kalanında da hız kesmeden süreceği ve ikinci eldeki bu düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor.

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