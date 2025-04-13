Otomobillerin Fren Sistemi Tamamen Değişiyor! Peki Yeni Sistem Nasıl Olacak?

Brembo ve Michelin ortaklığı ile otomobillerdeki fren sistemlerinde bir adım öteye geçiliyor. Yeni fren sistemi ile birlikte otomobillerdeki güvenlik seviyesi de artıyor. Alanında ciddi deneyim sahibi iki şirketin ortaklığı ile geliştirilen bu yeni sistemle birlikte otomobillerdeki geleneksel hidrolik fren sistemleri de büyük oranda değişikliğe sahip olacak. Peki bu sistem nasıl çalışacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Michelin ve Brembo El Sıkıştı "Yol Tutuşu Bitirdik Şimdi Frenleri Konuşturuyoruz"

Yolda giderken lastik ve frenlerinizin ne kadar iyi tuttuğu aslında sizin o yolu ne kadar güvenli gittiğinizin bir göstergesidir. Zira bugün kullanılan pek çok otomobil optimum düzeylerde güç üretmekte ve hatta bunun da fazlasını size sunmakta. Ancak orantısız güç veya kontrolsüz güç, güç değildir kuralına sadık kalarak bir otomobilin ne kadar hızlı gittiğinden ziyade ne kadar kısa sürede durduğu önem arz etmektedir.

Bu hususta pek çok farklı marka fren sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Konuyla ilgili ortaya konulan teknoloji çeşitlerine baktığımızda seramik fren diskleri, farklı teknolojilere sahip balata ve kaliper sistemleri ortaya çıkmaktadır. Brembo ve Michelin'de bu alanda bir ortaklık yaptı. Yapılan ortaklık sonucunda otomobillerdeki fren sistemini tamamen değiştirecek bir teknolojinin de ortaya çıkmasına olanak sağlandı.

Sensify adı verilen teknoloji yapay zeka ile ortak çalışmakta. Bu teknoloji aslında otomobil yolda giderken siz frene bastığınız anda "hangi tekerliğe ne kadar fren gücü sağlamalıyım" sorusuna cevap veriyor ve optimum şekilde otomobilin fren yapmasını sağlıyor. Brembo'nun bu noktada yardım alması gereken firma ise Michelin oluyor. Zira Michelin "lastiklerdeki basınç ve sıcaklık değerlerini" anlık olarak okuyabiliyor.

Bu verilerin Brembo'nun sistemine aktarılması ile birlikte otomobil tam olarak doğru frenlemeyi yapabiliyor ve en kısa mesafede en güvenli şekilde duruluyor. Konuyla ilgili teknik veriler henüz yayınlanmadı ancak otomobillerdeki fren sistemlerinin bu teknoloji doğrultusunda değişmesi öngörülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...