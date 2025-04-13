Yollara Çıktı: Togg’un Yeni Aracı Trafikte Test Edilirken Görüntülendi!

İlk olarak 2023 yılında T10X modeliyle otomotiv sahnesine çıkan Togg, şimdi de yeni aracını piyasaya sürmek için son hazırlıklarını sürdürmekte. 2024 yılının başlarında duyurulan Togg T10F ismindeki yeni elektrikli fastback, kısa bir süre önce trafikte bir kez daha yol alırken görüntülendi.

Test sürüşü sırasında kameralara yakalanan T10F’in büyük oranda hazır olduğu gözlemlenirken, aracın çok yakında resmen yollara çıkması bekleniyor. Yerli elektrikli otomobil markasının yeni modeli, çok yakında tüketicilerin beğenisine sunulabilir.

Togg T10F Yollarda Görüntülendi

Geçtiğimiz gün herkese açık trafikte test edilen yeni Togg T10F, geçmişte görüntülendiği test deneyimlerinde olduğu gibi tasarımının tam olarak ortaya çıkmaması için yine kamuflajla kaplanmış şekilde karşımıza çıktı.

Markanın bir önceki modeli gibi standart, uzun menzilli ve çift motorlu olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulması beklenen T10F, başlangıç seçeneğinde 218 beygir güç ve 350 Nm tork sunarken, 600 kilometre gibi etkileyici bir menzil mesafesine sahip olacak.

Daha öncesinde yapılan açıklamalar, yerli elektrikli aracın 2025'in ortalarında piyasaya sürüleceğini işaret ediyordu. Son gelişmelerle birlikte Togg T10F'in önümüzdeki aylarda resmen yollarda olması bekleniyor.

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