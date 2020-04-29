Ford'un Otonom Taksi Hizmeti 2022’ye Ertelendi

ABD’li otomotiv devi Ford, normalde şartlarda 2020 yılında başlatmayı planladığı otonom taksi hizmetini coronavirüs salgını sebebiyle erteleme kararı aldı. Marka, projeyi 2022’ye ertelediğini duyurdu.

Ford'un Sürücüsüz Taksi Hizmeti 2 Yıl Ertelendi

Coronavirüs salgını, 2020’de bir ürün ya da hizmet tanıtmayı planlayan şirketlerin hemen hemen hepsini olumsuz etkiledi ve birçok şeyin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden oldu. Bu süreçte birçok büyük etkinliğin ve organizasyonun da iptal edilişine şahit olduk. Hatta yeni iPhone gibi bazı ürünlerin ertelenebileceğine dair söylentiler de var.

Şimdi de görünüşe göre Ford’un otonom taksi hizmetini başlatma planı da erteleniyor. TechCrunch’ta yer alan detaylara göre Ford, otonom taksilerinin gelişini 2022 yılına kadar erteleyecek. Bu durumun ipuçları, Ford’un 2020 ilk çeyrek mali kazanç tablosunda da ortaya çıktı. Tabloya göre 2019’un aynı döneminde 1.1 milyar dolar kar eden marka, coronavirüs dolayısıyla bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar dolar zarar etti.

Ford tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut iş ortamının zorlukları ve COVID-19'un müşteri davranışları üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, Ford kendi kendine sürüş hizmetlerinin lansmanını 2022'ye kaydırmaya karar verdi. Müşteri davranışını anlamak, güven üzerine inşa edilmiş yeni bir mobilite hizmeti oluşturmanın ve insanların hayatlarını kolaylaştırmanın kritik bir parçasıdır.”

Ford’un, hali hazırda devam eden salgın ortamında maske üretmek gibi daha başka şeylere öncelik verip otonom taksilerinin gelişini 2022’ye ertelemiş olması gayet anlaşılır bir durum. Ancak burada ilgiç olan bir şey de var, aslında bu otonom taksiler tam da şu anki kriz ortamına uygun araçlar olabilirdi. Çünkü insanlar artık sosyal mesafe kuralını dikkate alarak kalabalık yerlerden uzak duruyor. Dolayısıyla bir insanın sürdüğü bir taksiye binmektense, sürücüsüz şekilde kendi kendine gidebilen bir taksiye binmeyi şu anda neredeyse herkes tercih ederdi.