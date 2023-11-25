Otonom Taksiler Yeniden Yollara Dönüyor!

Otonom taksi teknolojisinin önde gelen markalarından Cruise, Ekim ayında meydana gelen kazalar nedeniyle yaşadığı aksaklıkların ardından, yenilenmiş yönetim ve artırılmış güvenlik protokolleriyle pazara yeniden girmeye hazırlanıyor.

Otonom araç teknolojisindeki öncü rolüyle bilinen şirket, güvenlik incelemeleri yapmak ve müşteri refahına öncelik vermek için hizmetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Şirket bir dizi problemi çözdüğünü belirtiyor ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir süre testlerini ABD şehriyle sınırlı tutacak.

Cruise, Otonom Taksilerin Güvenilirliğini Artırmayı Amaçlıyor

Cruise'un odak noktası, müşteri güvenini yeniden inşa etmek ve otonom araç teknolojisinin güvenilirliğini artırmak için titiz güvenlik önlemleri uygulamak olacak. Cruise hem markaya hem de teknolojiye olan önyargıyı bu yeniden lansmanla birlikte kırmayı amaçlıyor.

Eğer test sürüşleri başarıyla sonuçlanırsa şirket diğer pazarlarda da gerekli izinler alındığı takdirde otonom taksi hizmetini kullanıma sunmayı planlıyor.

Peki siz otonom taksiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de kullanıma girmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.