ÖTV Korkusu Satışları Nasıl Etkiledi? Haziranda Rekor Kırıldı!

Meclisten ÖTV ile ilgili yeni düzenlemenin kabul almasıyla birlikte tüketiciler daha da aceleci davranmaya başladı. Fiyatların artması yönündeki tahminlerin ardından sıfır otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar Haziran ayında da rekor kırılmasına vesile oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Otomotiv Pazarı ÖTV Korkusuyla Uçuşa Geçti: Haziran ve İlk Yarı Rekorla Kapandı!

2025 yılı Haziran ayı ve ilk altı aylık dönem Türkiye otomotiv pazarı açısından tarihi rekorlarla kapandı. Özellikle ÖTV düzenlemesi beklentisi tüketiciyi erken harekete geçirirken satış rakamlarında gözle görülür sıçramalar yaşandı. Hem aylık hem de yılın ilk yarısına ait veriler, sektörün hız kesmeden büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Haziran 2025'te toplam satışlar 118 bin 13 adede ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,08 artış gösterdi. Bu rakam Haziran ayları içerisinde bugüne dek kaydedilmiş en yüksek satış seviyesi olarak tarihe geçti. Otomobil satışları ise yüzde 6,62’lik artışla 93 bin 676 adete ulaştı ve tüm zamanların en yüksek Haziran otomobil satışına imza atıldı.

Hafif ticari araç segmentinde ise asıl dikkat çekici yükseliş görüldü. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,41 artarak 24 bin 337 adete çıktı. Özellikle ÖTV oranı yüzde 50’ye yükselecek modellerdeki hareketlilik bu sıçramayı tetikledi. Yılın ilk yarısına ait veriler de benzer şekilde sektörün güçlü performansını yansıtıyor.

2025 Ocak-Haziran döneminde toplamda 607 bin 379 adet araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,09’luk bir artışı temsil ediyor ve otomotiv tarihinin en yüksek ikinci ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları 488 bin 13 adede ulaşırken, bu kalemde yıllık bazda yüzde 5,41’lik artış görüldü.

Hafif ticari araç satışları ise 119 bin 376 adetle yüzde 3,78 artış kaydetti. Ancak dikkat çeken bir detay ise geçen yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarında yüzde 5,25’lik düşüş yaşanmış olması. Bu da ÖTV etkisinin Haziran ayı satışlarını öne çektiğini doğrulayan bir veri olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni vergi düzenlemelerine dair net bir tablo henüz oluşmamışken showroomlara olan ilgi devam ediyor. Ancak uzmanlara göre Temmuz ayı itibarıyla satışlarda bir miktar durgunluk yaşanması bekleniyor. Buna karşın “Her an her şey değişebilir” algısı piyasadaki hareketliliğin kısa vadede tamamen durmasını da engelliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...

Haziran ayında en çok satılan otomobiller listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.