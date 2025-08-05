ÖTV Zammına Ek Para İsteyen Uyanıklar Bakanlığa Yakalandı

Ticaret Bakanlığı'nın 24 Temmuz 2025'te yayımladığı ÖTV değişikliklerini içerek düzenleme kapsamında Türkiye'de satılan otomobillerin çoğunda fahiş fiyat artışları yaşanmıştı. Hyundayi, Fiat ve Renault gibi araçların bazı modelleri ise ÖTV zammında fiyatı düşen otomobiller olarak öne çıktı.

Bu dönemde bazı satıcıların ödeme sonrasında mevduata aykırı olarak tüketiciden para talep ettiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, X'te paylaştığı bir duyuruyla "ek ödeme yapılmasını" öngören sözleşme maddelerinin geçersiz olduğunu, bu tarz durumlarda tüketicilerin şikayet işlemi gerçekleştirebileceklerini vurguladı.

Ticaret İl Müdürlükleri Aracılığıyla Şikayet Edilebilir

Bir tüketici olarak aracın tüm vergilerini ödeyip sonrasında ek bir ödeme talebiyle karşılaşırsanız, durumu Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla Ticaret Bakanlığı'na bildirebilirsiniz. Sözleşmede bu tarz maddeler olsa bile ödeme yapma zorunluluğunun olmadığı, ancak bazı durumlarda bu ödemelerin geçerli olduğu belirtildi.

Örneğin, ÖTV düzenlemesinden önce araca ilişkin bir kapora ödemesi yapıldıysa ve ÖTV ile KDV vergileri henüz ödenmediyse, o sırada gelen yeni oranlar tüketiciye yansıtılabilir. Öte yandan eğer haksız bir ücret ödemesi talep ediliyorsa, bu kişiler hakkında 684 bin 214 Türk Lirası'na kadar idari para cezası işlemi uygulanıyor.