Bu Telefonun Ekranını Çıkarıp Kulağınıza Takabiliyorsunuz [Video]

Bir zamanlar farklı boyut, şekil ve özelliklerle karşımıza çıkan akıllı telefonlar, günümüzde aynı fabrikadan çıkmışçasına birbrine benziyor. Neyse ki bazı akıllı telefon üreticileri farklı modellerle rakiplerinden ayrılıyor. Bir süre önce çıkarılabilir ekranlı WP200Pro 5G ile karşımıza çıkan ise Oukitel ise piyasadaki en ilginç telefonlardan bazılarını üretiyor. İşte detaylar!

Oukitel WP200Pro 5G'nin Çıkarılabilir Ekranı Telefon, Saat ve Kulaklık Oluyor

Oukitel'in bir süre önce tanıttığı WP200Pro 5G, ilk bakışta herhangi bir rugged (dayanıklı) telefon gibi görünüyor. Alüminyum çerçeve, güçlendirilmiş kauçuk kaplama ve darbe emici cam ile tasarlanan bu akıllı telefon, suya ve toza karşı da oldukça dirençli. Ancak onu diğer dayanıklı telefonlardan ayıran en ilginç detay alışılmadık bir tasarım özelliğine sahip olması.

Evet, başlıkta da belirttiğimiz gibi Oukitel WP200Pro 5G, çıkarılabilir bir ekrana sahip. Telefonun arka tarafında yer alan bu ekran, çıkarıldığı zaman Bluetooth gibi özellikleriyle telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık olarak kullanılabiliyor. Tek bir tuşla çıkan bu ekranı telefonunuzu kontrol ettiğiniz minik bir versiyonu olarak kullanabilirsiniz.

Ya da isterseniz ekranın arkasında yer alan kulaklık kısmı sayesinde kulağınıza takarak kablosuz bir kulaklık olarak kullanabilirsiniz. Her ne kadar biraz kaba dursa da böylelikle kulaklığınızı hep yanınızda taşıyabilirsiniz. Eğer tüm bunlar sizin için yeterli değilse, telefonun kutusundan çıkan kordona takarak akıllı saat sahibi olabilirsiniz.

Eğer konuyla ilgili daha detaylı bilgi isterseniz, aşağıda yer alan inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Üstelik bu telefonu Türkiye'de de satın almak mümkün.

Oukitel WP200Pro Fiyatı

Oukitel WP200Pro, şirketin resmi internet mağazasında 27,432.30 TL yerine 23,474.55 TL'ye satılıyor. Yani bu çıkarılabilir ekranlı birden fazla foksiyon sunan telefonu 23 bin TL'ye satın alabilirsiniz. Ancak ülkemizde yurt dışı alışverişine uygulanana vergiler nedeniyle gümrük masraflarıyla karşılaşabilirsiniz. Elbette ki ikinci el çözümler de mevcut.

Sahibinden gibi ikinci el ürün satılan platformlarda Oukitel WP200Pro'nun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunan versiyonlarını 28 bin TL ile 33 bin TL arasında bulmak mümkün. Ancak hatırlatmakta fayda var ki ikinci el telefon alırken oldukça dikkatli olmak gerekir. Aksi durumda paranız yanabilir. Peki Oukitel WP200Pro özellikleri neler?

Oukitel WP200Pro Teknik Özellikleri